Weekend fierbinte în România. Țara noastră a fost cea mai toridă zonă din Europa. Cum s-au bucurat românii de vremea caldă

Cu peste 35 de grade Celsius, România a fost, de altfel, cea mai toridă zonă din Europa. Nu e de mirare că lumea s-a dus la mare, iar plaja din Mamaia s-a animat ca în timpul sezonului estival. De câștigat au avut și hotelurile deschise în această perioadă și care au grad de ocupare de 100%.

Vara târzie din acest an a adus un record absolut: sâmbătă a fost cea mai caldă zi de 21 octombrie de când se fac măsurători în România, spun meteorologii.

De pildă, la Turnu Măgurele au fost 35,1 grade, iar în Capitală, 32,5 grade celsius.

Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu: „O masă de aer cald a venit din spre Nordul Africii către peninsula balcanică și România, iar în Bulgaria și România s-au înregistrat pe 21 octombrie cele mai ridicate temperaturi din Europa. La aproape toate stațiile din România, la 126 de stații mai exact, au fost recorduri zilnice, practic cea mai caldă zi de 21 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice, iar la 14 dintre acestea, localități din Moldova, din Dobrogea, Muntenia și sudul Olteniei au fost chiar recorduri lunare”.

Nu e de mirare că în acest weekend, mulți turiști s-au bucurat pe litoral de soarele generos.

Pe plaja din Mamaia este o atmosferă de vacanță. Toată lumea se relaxează, stă la soare și se bucură de cele 29 de grade Celsius.

Bărbat: „Noi am venit azi că am văzut ieri că au fost 30 de grade, da ce a fost ieri și ce e azi. Apa e destul de rece, temperatură ok de stat la plajă”.



Bărbat: „La 1 jumătate noaptea ne-am hotărât să plecăm spre mare să venim aici și să ne bucurăm de o zi de plajă”.

Cei care au încă plajele deschise, le-au pregătit clienților mâncăruri de toamnă să nu uite că totuși este luna octombrie.

Reporter: De câte weekenduri încercați să închideți?

Ștefan Andrei, managerul unui bar de pe plajă: „De trei”.

Reporter: Ce le-ați pregătit astăzi turiștilor?

Ștefan Andrei, managerul unui bar de pe plajă: „Aici avem o varză călită”.

Hotelierii care își țin unitățile de cazare deschise au numai de câștigat.

Bogdan Lotreanu, managerul unui hotel din Mamaia: „Turiștii au opțiuni de la petreceri tematice până la momente de relaxare pentru cei care doresc. O cameră pornește de la 400 de lei, bineînțeles, au mic dejun inclus”.



Cristian Bărhălescu, vicepreședinte ANAT Sud Est: „Cei care au hotărât să țină deschis vor realiza cu siguranță venituri la care nu se așteptau".

Și săptămâna viitoare se anunță vreme caldă în sudul și estul țării, dar vin ploi ușoare în vestul, centrul și în nordul României.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 22-10-2023 18:57