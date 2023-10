Cât costă o noapte de cazare pe litoral, în octombrie. Este ultimul weekend cu soare la mare

Încă sunt deschise peste 80 de hoteluri și potrivit administratorilor 70 la sută dintre camere sunt ocupate.

Deși marea are doar 18 grade Celsius încă sunt turiști care se încumetă să facă baie. O familie din Ploiești a venit într-o vacanță scurtă ca să își serbeze copii, ambii născuți vineri.

Mama: „La plajă e foarte frumos, nu bate vântul”.

Cum în apă nu poți să stai o veșnicie, cel mic și-a ocupat timpul cu un castel de nisip.

Briza în schimb este blândă iar temperatura peste cea normală pentru luna octombrie, așa că oamenii vor pleca acasă cu un bronz de toamnă.

Turist: „Este temperatura ideală din punctul meu de vedere pentru că vara este prea cald și nu imi place, dar e minunat în rest”.

Turist: „În vară, am avut o vară plină, am avut altceva de făcut și abia acum am reușit. Am prins, cred, ultimele zile superbe la mare și weekendul ăsta va fi superb”.

Pe litoral, în weekend se vor înregistra 24 de grade celsius, vântul abia dacă își va face simțită prezența, iar soarele va străluci întreaga zi. Așadar o vreme numai bună pentru o plimbare pe malul mării sau, de ce nu, un ultim bronz de toamnă.

85 de hoteluri sunt încă deschise, pe întreg litoralul. Cele mai multe, în Mamaia și Eforie Nord.

Elena Tiba, manager hotel Mamaia: „În acest weekend suntem ocupați 70%, tarifele pornesc de la 250 de lei pe noapte, cameră dublă cu mic dejun inclus”.

În schimb, restaurantele din Mamaia s-au închis, în mare parte. Funcționează doar câteva terase din Portul Tomis.

Alexandra Cătălui, bucătar: „Gătim rapane în sos de vin, borș de pește, pește pe plită”.



Femeie: „Din București sunt, e încă o vară indiană, călduț, e o plăcere”.

Tot în Constanța, în acest weekend sunt anunțate și petreceri pe plajă.

Ștefan Andrei, managerul unui beach bar: „Ne axăm doar pe zi având în vedere că noaptea e mai friguț. Șezlongurile încă le avem pe plajă, sunt libere pentru toată lumea”.

O noapte de cazare în Mamaia pornește de la 154 de lei, la 3 stele, în timp ce în Eforie Nord veți plăti puțin peste 100. La patru stele, tarifele sar de 240 de lei, camera dublă, cu mic dejun inclus.

