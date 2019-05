Vremea rea face victime. Un bărbat a murit electrocutat în subsolul unui bloc

Din păcate, vremea rea a făcut şi victime. În Lupeni un bărbat a murit, cel mai probabil electrocutat, după ce a fost surprins de apă atunci când lucra la un branşament electric.

În oraş, peste o sută de gospodării au fost inundate iar şuvoaiele au provocat mari stricăciuni.

Ploaia puternică a venit când oamenii din Lupeni se pregăteau de culcare. Măsurătorile oficiale arată că au picat 70 de litri de apă pe metru pătrat.

Localnică: "A fost rupere de nori. În 20 de minute am avut apă până aici în curte. Am venit de la muncă la 10 jumătate şi acolo la ultima treaptă era până aici, am intrat în apă şi aici am intrat pe geam, că pe uşă dacă intrăm era jale, iar în casa avem apă."



În scurt timp, pâraiele de la marginea oraşului şi-au mărit debitele de câteva ori.

Localnic: "Uitaţi, a fost nivelul apei aici - dintr-o dată - aseară, aseară a venit potopul puternic şi aseară s-au întâmplat toate."

Localnică: "S-a desprins hornul jumătate şi a căzut în pod, îmi era frică că cadă tavanul pe noi, şi la vecin din colţ e rupt, i s-a rupt coama la tavan şi cu timpul o să pice."



La marginea oraşului, în subsolul unui bloc, un bărbat de 47 de ani a fost surprins de apa revărsată de pe străzi în timp ce lucra la un branşament electric. A murit pe loc, electrocutat.

Localnic: "S-a băgat la curent, să facă o şmecherie - un branşament. Un branşament, să facă o şmecherie, ce ştiu eu. Am stat aici a fost SMURD, pompieri, ăştia de la curent."

Potop a fost marţi şi în câteva sate din Bihor. În mai puţin de 20 de minute, apa scursă de pe dealuri a inundat uliţele satelor.

Localnic: "A fost rupere de nori, acuma este pentru a doua oară în ultimii şase ani de zile când se întâmplă treaba asta. Din păcate, şanţul de peste drum, care, de fapt, vara este absolut uscat, acum a bufnit şi se întâmplă ce vedeţi acum aici."

În satul vecin, aceeaşi dezlănţuire a naturii.

Localnică: "Dintr-o dată, o deschis poarta, o venit, de-acolo. Vecinii o deschis caputu' şi-o venit mai tare aici, pe mine. Şi o intrat până acolo, uitaţi, unde se vede şi o intrat şi-n casă."

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!