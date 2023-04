Vremea este din nou la extreme. Ploi abundente și ninsori în mai multe zonă din țară

În același timp, în zone din Transilvania și Maramureș a nins ca iarna și s-a circulat greu. La altitudini mari au fost și temperaturi sub pragul de îngheț, deși ne apropiem de 1 mai.

La Gătaia, în Timiș, localnicii au stat de pază, împreună cu pompierii și autoritățile locului. De sus se vede cum Râul Bârzava umflat de ploi și scurgerile de pe versanți a trecut prin dig, pe unele porțiuni, și a inundat câteva grădini.

Remus Câmpean, localnic: „M-am uitat, am văzut că izvorăște de sub dig. În jumătate de oră deja era trecută pe sub dig”.

Pompierii au adus un camion cu saci cu nisip, în încercarea de a consolida digul.

Chițu Helmut, viceprimar Gătaia: „Mai sunt niste infiltrații, atât. Probabil au trecut niște cârtițe”.

Înainte de prânz, apa aproape înghițise picioarele podului din localitate.

Cristian Moisescu Ciocan, șef sistem hidrotehnic Timiș: „Peste coda de pericol, de 450, a trecut cu 24 de centimetri, iar maxima a fost înregistrată la ora 10-11”.

În sat, oamenii au pus la adăpost tot ce aveau prin curte.

După prânz, nivelul apei a început să scadă.

Cu o zi înainte, imagini surprinse în comuna Bocșa, în Caraș-Severin, arată o stradă și mai multe curți sub apă. Torenții de pe versanți au inundat aproximativ 40 de gospodării.

În schimb, în Harghita, la ora 7 ningea. Pe șoseaua care duce la Borsec, s-a depus un strat de 2 centimetri de zăpadă. Drumarii au ieșit să împrăștie sare.

La fel și în Maramureș, în Pasul Prislop, unde au fost împrăștiate 6 tone de material antiderapant.

La Mădăraș, la aproape 700 de metri altitudine, e încă iarnă. Ninsoarea de acum a mărit stratul de zapada.

Iar în Masivul Postăvarul, temperatura a scăzut sub limita înghețului și ninsoarea a fost însoțită și de ceață.

Reporteri: Emanuela Băluș, Teodora Puzdrea, Adina Timiș

