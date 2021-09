Vreme superbă la malul mării. Turiștii au invadat din nou plajele. „Soare, cald, bere. Ce mai vrem?”

După o săptămână cu vreme rece, sorele încălzește iar malul mării.

Turiștii și localnicii nu s-au lăsat așteptați. Au venit în număr mare pe plaje și pe faleza de la cazino. Iar cei pasionați de istorie au avut ocazia să facă scufundări pentru a vedea rămășițele portului antic Tomis.

Turiştii s-au împuţinat, dar vremea e perfectă pentru o plimbare la malul mării sau chiar pentru o ultimă baie de soare. Termometrele au arătat sâmbătă 23 de grade, iar pe plajă atmosferă a fost una boemă.

Turist: „Soare, cald, bere. Ce mai vrem?”

Reporter: „V-aţi aşteptat la un weekend de genul acesta?”

Turist: „Da, noi am mai fost, tot în septembrie. Am fost şi în octombrie şi am prins zile de genul acesta”.

Alţii şi-au încercat norocul la pescuit.

Turistă: „Este o vreme superbă. Se poate face şi plajă se poate şi pescui foarte bine”.

Cei mai mulţi turişti, însă, au ales o plimbare liniştită pe faleza cazinoului.

Turistă: „Am venit la copii în vizită şi profităm de timpul acesta frumos. Chiar au zis copiii, mami, aţi venit cu căldură, că a fost foarte frig zilele acestea”.

Turist străin: „E foarte frumos, numai ce am ajuns, așa că nu am avut prea mult timp să vedem împrejurimile, însă ce am văzut până acum este foarte frumos. Vremea este fantastică, nu mă așteptam ca în această perioadă să găsim o vreme așa frumoasă”.

Pasionaţii de istorie care vor să descopere vestigiile portului antic Tomis, vechi de aproximativ 2400 de ani, se pot înscrie pentru o experienţă unică. O asociaţie din Constanța organizează scufundări lângă cazinou, gratis, pe bază de programare.

Iulian Rusu, preşedintele clubului de scufundări: „Acum 2400 de ani, conform uneor studii, nivelul mării era undeva mai jos, între 10 şi 7 metri. Unde ne scufundăm noi acum, la șase metri, puteai să mergi cu iubita pe mal şi să admiri răsăritul”.

În Portul Tomis se pot închiria bărci pentru o ieşire în larg. Este cel mai bun moment pentru o plimbare, pe valurile acum potolite, sub un soare blând de septembrie. Şi duminică se anunţa vreme frumoasă la malul mării.