Se deschid noi centre de testare Covid 19 în București. Ambulanța nu mai face față solicitărilor

Ministerul Sănătății a anunțat ca vor fi deshise noi centre de testare Covid în mai multe spitale din București și Ilfov.

Această măsura vine după ce Ambulanța București-Ilfov nu mai face față solicitărilor pentru testarea acasă a pacienților.

Decizia a fost luată după ce la DSP Bucureşti au fost înregistrate peste 2.000 de solicitări în vederea testării a aproximativ 6.000 de persoane potenţial infectate cu SARS Cov-2, iar timpul de aşteptare a trecut de 72 de ore.

Acum, pacienții cu simptome uşoare de boală, care pot merge cu mașina proprie, vor fi îndrumați către aceste centre de operatorii DSP, iar ulterior, vor primi rezultatul de la direcția de sănătate publică.

Persoanele care nu se pot deplasa sau cei care doresc testarea acasă, vor aștepta Serviciul de Ambulanță.

Numărul de telefon al call-center-ului DSPMB este 021 9462.

Iată lista spitalelor din Bucuresti și judetul Ilfov care au centre de recoltare a probelor biologice pentru diagnosticul infecţiei cu SARS CoV-2 si programul de functionare a acestora, începând din data de 23.01.2022:

1. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI: CALEA FLOREASCA NR. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI, orar 13:00 – 20:00

2. SPITALUL CLINIC FILANTROPIA: BULEVARDUL ION MIHALACHE NR. 11-13, SECTOR 1, BUCUREŞTI, orar 13.00 – 22.00

3. SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA CALEA GRIVITEI NR. 4 – CORP B – INTRARE PRIN CURTEA INTERIOARA, SECTOR 1, BUCUREŞTI orar 08:00-20:00

4. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL” DR. CAROL DAVILA” CALEA PLEVNEI 134, SECTOR 1, BUCUREŞTI orar 08:00-19:00

5. SPITALUL CLINIC CF2 BULEVARDUL MĂRĂŞTI NR. 63, SECTOR 1, BUCUREŞTI orar NON STOP

6. SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU BD.BASARABIA, NR.21, SECTOR 2, BUCURESTI 09.00 – 20.00

7. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI / INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI, SOS FUNDENI, NR 258, INTRAREA SPORTULUI, SECTOR 2, BUCUREŞTI 08.00 – 20. 00

8. SPITAL MAI „PROF. DR. D. GEROTA „SOS.VASILE VASILIEVICI STROIESCU, NR 20-31, SECTOR 2, BUCUREŞTI orar 10.00 – 20.00

9. SPITAL CLINIC „NICOLAE MALAXA” SOS.VERGULUI NR. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI, orar 08.00 – 19.00

10. CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „ION STOIA” STR. I.L. CARAGIALE NR. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI orar 08:00 – 18:00

11. „SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. STEFAN” SOS. STEFAN CEL MARE NR. 11, SECTOR 2, BUCUREŞTI orar NON STOP

12. INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE ”PROF. DR. MATEI BALS”, STR. DR. CALISTRAT GROZOVICI NR. 1, SECTOR 2, BUCURESTI, orar NON STOP

13. SPITALUL CLINIC COLŢEA /POLICLINICA VITAN CALEA DUDEŞTI 104-122, SECTOR 3, BUCUREŞTI orar 08:00 – 20:00

14. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR VICTOR BABES BUCURESTI SOS MIHAI BRAVU NR. 281, SECTOR 3, BUCUREŞTI orar 08:00 – 22:00

15. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA SOS. BERCENI NR. 10, SECTOR 4, BUCURESTI 08:00-20:00

16. SPITALUL CLINIC „PROF. DR. THEODOR BURGHELE” SOS. PANDURI 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI, INTRAREA PENTRU CENTRU SE VA FACE PRIN STRADA ALEXANDRU VITZU orar 08.00 – 20.00

17. INSTITUTUL PNEUMOLOGIE ”MARIUS NASTA” SOS.VIILOR 90, SECTOR 5, BUCUREŞTI orar 08.00 – 20.00

18. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 169, BUCURESTI, SECTOR 6, BUCURESTI, orar NON STOP

19. SPITALUL MILITAR DE CAMPANIE DE NIVEL ROL2 COVID-19 (ANA ASLAN) STR. VALEA PASĂREA, ORAŞ OTOPENI, JUDEŢUL ILFOV orar 08:00-19:00

20. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV – BUL. BASARABIA 49-51, SECTOR 2, BUCURESTI, ORAR 07.00 -19.00

Incepand din data de 25.01.2022

21. SPITALUL CLINIC SF. MARIA, BDUL ION MIHALACHE 37-39, SECTOR 1, BUCUREŞTI orar 08:00 – 20:00

22. SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING / AMBULATORIU DE SPECIALITATE GARA DE NORD, PIAŢA GĂRII DE NORD NR. 1-3, SECTOR 1, BUCUREŞTI orar L-V : 07.00 -15.00

23. SPIT. CL. SF. PANTELIMON, SOS. PANTELIMON 340-342, SECTOR 2, BUCUREŞTI orar 08.00-16.00, incepand din 26.01.2022

24. SPITALUL CLINIC COLENTINA STR. DR. GROZOVICI NR 2-8 – PAVILION EXTERN STB CORP C, ET 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI, orar L -V 07.00 – 15.00

25. SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 41 – CONTAINER CURTE, SECTOR 3, BUCUREŞTI, orar 8.00 -15.00

26. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ”PROF. DR. PANAIT SIRBU” – CAMERA DE GARDA STRADA BOISOARA NR. 5, SECTOR 6, BUCUREŞTI, orar NON STOP

27. C.E.T.T.T. SF. STELIAN, STR. CRISTIAN PASCAL NR. 25-27, SECTOR 6, BUCUREŞTI orar 08:00 – 18:00

28. SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUFTEA, STR. STUDIOULUI NR. 5, ORAŞ BUFTEA, JUDEŢUL ILFOV, orar L-V: 08:00 – 20:00

Rata de infectare din Capitală a ajuns, sâmbătă, la 8.77 la mia de persoane.