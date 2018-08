Virusul pestei porcine afectează grav și industria cărnii. De frică, procesatorii aduc carne din afară

Virusul pestei porcine nu face ravagii doar în ferme, ci şi în industria cărnii. Foarte mulţi procesatori şi comercianţi au renunţat la furnizorii români şi aduc porci din alte ţări.

Crescătorii susţin că producţia internă a scăzut deja cu 15%, iar dacă o ţinem tot aşa, de Crăciun vom face friptură şi sarmale cu porc din Spania ori Italia. Mai grav este că 1000 de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar perspectiva este sumbră, pentru că autorităţile sunt depăşite de situaţie.

Vom cumpăra mezelurile româneşti, făcute din carne de porc de la străini. Procesatorii au început să renunţe la furnizorii din sudul ţării din cauza focarelor de pestă porcină africană.

Într-o fabrică de mezeluri se procesează lunar între 120 şi 150 de tone de carne de porc. Până acum o lună, 50% din materia primă provenea de la fermele din ţară, iar cealaltă jumătate din străinătate. În prezent, 90% din carnea de porc este adusă din Belgia şi doar 10% mai provine din România, de la o fermă din Timişoara.

Aurel Ion, inginer tehnolog: - Această materie primă este provenită din comunitatea europeană. Ca măsură de prevenţie s-a hotărât ca aprovizionarea materiilor prime să se facă din comunitatea europeană. Cam 90%, restul de la abatoarele care sunt ferite de acest focar.

Reporter: - Ialomiţa şi Călăraşi aveaţi înainte.

Aurel Ion, inginer tehnolog: - Da.

Reporter: - Acum de unde?

Aurel Ion, inginer tehnolog: - Din partea Ardealului, unde nu a pătruns virusul.

Citește și PNL și PMP cer înființarea unei comisii parlamentare de anchetă în cazul pestei porcine

În unele galantare, dar şi în reclame, găsim numai cotlet şi ceafă din spaţiul comunitar - Olanda, Ungaria, Polonia, Germania şi Spania.

"Dacă luăm numai fermele comerciale în calcul am pierdut cam 15% din capacitatea de producţie a României. Automat, acea diferenţă de 15%, acea carne va fi adusă din import", explică Ioan Ladoși.

Potrivit unei note de serviciu, transmise de Autoritatea Sanitar-Veterinară către direcţiile judeţene, carnea porcilor crescuţi în zonele de protecţie şi de supraveghere a pestei nu poate ajunge în magazine în stare proaspătă. Trebuie supusă unui tratament termic. Iar carnea provenită din zonele cu risc şi cu focare are nevoie de o derogare specială, pentru a putea fi comercializată.

"Sunt firme care, într-adevăr, la ora actuală vor cumpăra carne numai din comerţ intracomunitar. Există riscul ca odată apărută pesta la ferma de la care cumpăr eu porc, automat să fiu luat în evidenţă şi să mi se oprească posibilitatea de a mai scoate în Europa. Atunci o parte dintre firme vor să elimine acest risc", explică Sorin Minea, Romalimenta - Federatia Patronatelor din Industria Alimentară.

În pieţe încă se găseşte carne de porc din România, dar vânzările au scăzut în ultima perioadă.

Comerciant: - Se simte puţin, au scăzut vânzările.

Reporter: - Vă gândiţi să aduceţi de import?

Comerciant: - Sub nicio formă. Nu este că asta a noastră românească. Nu are acelaşi gust, indiferent de oriunde ai aduce. Se simte la gătit, nu are mirosul care trebuie să îl aibă. Pur şi simplu e plastic.

Chiar dacă oamenii nu sunt afectaţi de virusul pestei porcine şi pot consuma carnea, unii sunt reticenţi şi au renunţat să mai cumpere.

Client: - Românesc, dar nu porc.

Reporter: - De ce?

Client: - Pentru tot ce spune toată lumea cu boala asta de porc. Tot ce am văzut până acum nu mă face să fiu sigur.

Din cele 4 milioane şi jumătate de porci crescuţi în România au fost condamnaţi la moarte peste 300 de mii. Patronatele din industria alimentară susţin însă că este abia începutul pestei în România, iar pagubele vor fi mult mai mari.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!