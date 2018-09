Dăncilă a vorbit despre ”contacte interumane” și ”impulsionarea turismului” la întâlnirea cu vicepreședintele Indiei

Pro TV

Vicepreşedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, a avut miercuri o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă.

VIDEO:

Cele mai importante declarații ale premierului Viorica Dăncilă:

„Vizita în România reflectă importanța pe care India o acordă dezvoltării politice și economice cu România, fapt confirmat de componenta parlamentară, guvernamentală și de afaceri ale delegației oficiale. Anul 2018 are o semnificație deosebită în relația bilaterală. Acum 70 de ani, România era unul dintre primele state care stabilea relații diplomatice cu țara dvs. De asemenea, aniversăm 5 ani de la stabilirea parteneriatului extins dintre România și India.

Relațiile dintre țările noastre au un fundament solid, pe care putem dezvolta prioritățile stabilite de comun acord în cadrul acestui parteneriat. Am discutat despre utilizarea mai eficientă a mecanismelor de dialog existente și despre oportunitatea de a identifica altele noi. Aș dori să subliniez cu satisfacție că există numeroase sectoare de cooperare, cum ar fi energia, transporturile, agricultura, industria alimentară, tehnologia informației, sănătatea, dar și digitalizarea, orașe inteligente, securitatea cibernetică.

Am discutat despre modalitățile concrete de intensificare a schimburilor comerciale, astfel încât să atingă potențialul real al celor două economii. De asemenea, am exprimat interesul de a atrage mai multe investiții indiene în România. Consider importantă și organizarea Forumului Economic România-India, în marja vizitei.

Memorandumul de înțelegere între Ministerul Turismului din România și cel din India, care a fost semnat azi, va constitui un prim pas pentru implementarea și impulsionarea turismului și contactelor interumane, în general.

Am transmis dl. Vicepreședinte susținerea pe care România va continua să o acorde consolidării relațiilor dintre UE și India, această temă fiind abordată în cadrul discuțiilor privind preluarea de către România a președinției Consiliului UE. Vă mulțumesc pentru dialogul consistent, pentru atmosfera caldă și pozitivă a conversației.”

Vicepreședintele Indiei:

„Vizita mea vine într-un moment oportun, prilejuit de împlinirea celor 70 de relații bilaterale și, de asemenea, în anul centenar pe care îl celebrează țara dvs. Discuțiile au fost deosebit de constructive, cu doamna prim-ministru, cu șeful statului, cu președintele Senatului și Camerei Deputaților. Sunt impresionat de primirea cordială și de discuțiile deosebit de importante. De asemenea, e importantă semnarea celor două memorandumuri, ceea ce va permite sporirea relațiilor în domeniul turismului. Ne-am concentrat pe relațiile din domeniul comerțului, investițiilor și economiei, logistică, transporturi, producție. Economiile noastre sunt complementare. Intenționăm să adâncim și să diversificăm cooperarea.

Comerțul a crescut cu 40 de procente față de anul trecut, ceea ce este un semn bun pentru economiile noastre. Vom deschide și un grup de informare reciprocă în România. Am elogiat reluarea acordului de servicii aeriene, pe care l-am refăcut din 1993. Un alt flagel pe care am convenit să îl combatem împreună e terorismul. Suntem ferm hotărâți să îl combatem, oriune s-ar manifesta. Am convenit pentru eliminarea acestui flagel mondial.

India intenționează să dezvolte și mai mult prietenia cu România. Am stabilit linii strategice care să încurajeze cooperarea. Doamna premier a adesat invitație omologului său indian să viziteze România. Voi transmite invitația. De asemenea, sunt sigur și vă manifest bucuria de a vă întâmpina în India într-o vizită oficială. Ne bucurăm de faptul că România își va asuma președinția UE și sper că va sprijini reînceperea relațiilor de negociere dintre India și UE și stabilirea acordului de liber schimb”, a spus vicepreședintele indian.

