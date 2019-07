Vilă mistuită de flăcări. Proprietarii cred că focul a fost pus intenționat

Anchetă în localitatea Moldoveni din Neamț, după ce o vilă în construcţie a fost incendiată şi a ars din temelii.

Păgubiţii s-au trezit ca flăcările izbucnesc din senin şi au sunat la 112. Cred că focul ar fi fost pus de nişte vecini cu care s-au certat. Pagubele depăşesc 20.000 de euro.

Oamenii povestesc că flăcările au cuprins parterul şi au ajuns rapid la etaj.

Proprietarii au bănuit că focul a fost pus de o familie din apropiere.

Constantin Strugaru, tatăl proprietarei: "Când am ajuns eu aici am văzut flacăra şi ardea vila toată partea aia din spate. Am văzut oameni şi pompieri. Ce să mai salvezi ca a fost pus lambriu că a făcut omul cum a putut."

Reporter: "S-a ştiut d ela bun început că a pus cineva foc?"



Tatăl proprietarei: "Noi cam aşa bănuim după câte ameninţări şi avertizări eu cred că aşa este."

Vecinii au sărit în ajutor imediat ce s-a dat alarma.

Elena Cozma: "Când am venit am căzut jos deodată când am văzut."

Reporter: "Ardea tot?"

Elena Cozma: "Da cum dar a luat-o din capătul ăla şi s-a dus foarte repede. A fost dezastru nenorocire. Fata trebuia să se ducă la serviciu şi nu s-a mai dus."

Reporter: "Cat de repede a ars totul?"



Elena Cozma: "Cam aproape o oră."

Concluziile pompierilor au confirmat temerile proprietarilor.

Petrea Pintilie - ISU Neamţ: "În urma cercetărilor efectuate la faţa locului după lichidarea incendiului s-a constatat o cauză probabilă ar fi folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul."

După concluzia pompierilor, proprietara a depus o plângere, iar poliţiştii au început cercetările. Locuinţa nu era asigurată.

