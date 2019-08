Vijeliile au făcut prăpăd în țară. Momentul în care un copac cade peste o mașină

În timp ce sudul se topeşte sub un soare dogorâtor, în alte locuri din ţară aflate sub cod portocaliu şi galben, de vreme rea, vijeliile au făcut prăpăd. Doi oameni au murit loviţi de fulger, iar străzile au fost măturate de grindină şi de şuvoaie.

În Braşov, după 20 de minute de ploaie oraşul a fost paralizat. Mai mulţi copaci au fost smulşi din rădăcini şi au căzut peste maşini. În Bistriţa acoperişurile caselor au fost spulberate de rafalele puternice, însă au fost şi situaţii în care câteva locuinţe au ars ca nişte torţe în urma descărcărilor electrice.

În Braşov a fost potop. S-au rupt norii iar şuvoaiele au năvălit pe străzi. Vântul a suflat cu atâta putere încât a frânt copacii. În centrul istoric, furtuna a distrus mai multe terase. Umbrele, ghivece mari cu flori, mese şi scaune - toate au fost rastunate.

În doar 10 minute, terasele au fost efectiv luate pe sus de vânt. Oamenii încearcă acum să adune umbrelele ca să nu fie nimeni rănit.

Reporter: Aţi reuşit să salvaţi ceva?

Bărbați: Ce să salvăm, n-am mai salvat nimic.

Pe străzi pluteau tomberoane şi garduri iar şoferii au făcut slalom printre ele. Prinşi de vijelia care s-a stârnit ca din senin, pietonii s-au adăpostit şi ei pe unde au putut.

Femeie: "Noi am fost în magazin, când am ieşit am văzut deja ploaia. E dezastru."

Femeie: "Era frumos acum 10 minute, după aia am ieşit din magazin, la semafor, s-a schimbat tot şi asta e rezultatul."

Necazuri au fost şi din cauza trăsnetelor. Tot în Braşov, o șură din lemn a fost distrusă de flăcări. Pompierii au reuşit să împiedice un dezastru.

Şi în Iaşi bucăţi mari de grindină au măturat mai multe localităţi. Un şofer a rămas blocat în maşină după ce a încercat să treacă printr-un pasaj plin de apă.

Bărbat. ”Mai ales aici, iese din canalizare, nu se poate face nimic. ”

Tot în orele de cod portocaliu, la ieşirea din oraş, o casă a fost mistuită de foc. Oamenii care locuiesc în zonă spun că fulgere puternice au brăzdat cerul. Proprietarii sunt plecaţi în concediu.

A fost panica şi în Neamţ, în comună Săvinești, după ce o altă casă a fost lovită de trăsnet. O femeie însărcinată şi o bătrână de 70 de ani au suferit atacuri de panică şi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În localitatea Domneşti, din Bistriţa, oamenii s-au trezit, dintr-o dată, sub ploaia de fulgere. Cerul a devenit dintr-o dată negru, iar vântul a început să bată cu putere. Nu a durat mult şi vijelia a măturat tot ce a prins în cale.

Femeie: "A zburat hornul, acoperişul partea din spate de la pod, tot"

Femeie: "Mai mult de cinci şapte minute nu a durat că de dură mai mult ne lua tot, aşa ceva, şi uşa era să ne o ia din țâțâni numai că am ţinut-o!"

Din păcate, doi bărbaţi au murit loviţi de trăsnet, în timpul furtunilor. Unul dintre ei, din Hunedoara, avea 47 de ani şi era angajat ca paznic la situl arheologic Sarmisegetusa. Alte două persoane, soţ şi soţie, care vizitau obiectivul turistic, au suferit traumatisme în urma descărcărilor electrice. Toţi trei se adăpostiseră de ploaie, lângă un copac.

Cealaltă victimă, din Vaslui, avea 44 de ani, şi se întorsese de la muncă din Italia de câteva zile. Când a început furtuna, s-a urcat pe acoperişul unei case aflată în construcţie, ca să pună o folie. La scurt timp s-a prăpădit. Unul dintre amicii care îl ajuta, a suferit arsuri pe 30 la sută din corp.