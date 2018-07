Vijelii și ploi cu gheață pe litoral. Turiștii au luat-o la fugă de pe plajă

A bătut grindina vineri pe litoral. Constanța a fost sub cod portocaliu de ploi abundente timp de o oră, iar în staţiunea Mamaia a turnat cu găleata şi a plouat cu gheaţă, spre spaima turiştilor aflaţi la plajă.

Oamenii nu au știut cum să fugă mai repede şi să se adăpostească.

Vijelia a pus la pământ mai mulţi copaci, o grădiniţă din Constanța a fost inundată, iar mai multe maşini au fost avariate de bucăţi mari de acoperiş luate de vântul puternic. În plus, o conductă de gaze a fost spartă de un copac care s-a prăbuşit peste ea.

Urgia s-a pornit puţin după ora prânzului. În câteva minute, soarele a fost acoperit de nori negri şi s-a pornit grindina. A început să plouă cu bucăţi de gheaţă cât un bob de mazăre.

Cei care erau pe plajă abia dacă au avut timp să îşi adune lucrurile.

Oamenii au încercat să se adăpostească pe terasele din apropierea plajei, iar cei curajoşi au alergat prin ploaie până la hotel.

Turist: ”Ne-a apucat o ploaie foarte puternică. Azi dimineață am ajuns, am prins două - trei ore de vreme frumoasă şi acum puţină ploaie. Am stat puţin adăpostiţi şi apoi am zis să plecăm și noi la cazare.”

Aproape un sfert de oră, ploaia a făcut ravagii şi în oraş. Panică a fost şi într-un cartier de case, unde vântul puternic a doborât un copac peste o conductă de gaze, care s-a fisurat.

Canalizările şi gurile de scurgere nu au mai făcut faţă şuvoaielor, iar maşinile nu au mai putut înainta în apa care depăşea un metru. Pompierii au fost chemaţi să intervină pe mai multe bulevarde, unde bucăţi de acoperişuri sau chiar stâlpi de electricitate au ajuns la pământ.

Apa a distrus şi acoperişul unui mall din Constanța, iar clienţii care se aflau la cumpărături au fost nevoiţi să se adăpostească.

Două anotimpuri într-o zi

Vineri la mare am avut două anotimpuri. După o dimineaţă cu soare puternic, dintr-o dată la prânz cerul s-a întunecat şi în 15 minute am văzut cât de fragili suntem în faţa unei vijelii de proporţii.

Au fost minute de toamnă veritabilă cu ploaie rece, vânt puternic şi grindină cât bobul de mazăre. A ieşit apoi soarele, iar zonele care nu au fost inundate s-au uscat imediat.

Au rămas în urmă, însă, câteva maşini avariate de bucăţile de acoperiş smulse de vânt, canalizări înfundate şi subsoluri inundate.