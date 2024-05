Viitor incert pentru piața mașinilor electrice. Subvențiile încep să fie tăiate în Europa. Care este situația în România

Prin programul Rabla Plus s-au dat puțin peste 1600 de vehicule, față de 13 mii, anul trecut. Valoarea unui tichet a scăzut, iar clienții sunt descurajați de devalorizarea rapidă a acestor vehicule.

Puțin peste 1600 de mașini s-au vândut prin programul guvernamental „Rabla Plus”, sub așteptări, recunosc responsabilii de la mediu.

Numărul e comparabil cu mașinile vândute în 2019, atunci când Ministerul Mediului punea la dispoziție un buget de aproape 9 ori mai mic față de cel actual. Și asta pentru că acum valoarea voucherelor s-a înjumătățit.

Banii rămași, peste 380 de milioane de lei, vor ajunge la firmele care vor să îşi schimbe flota auto cu una electrică.



Mircea Fechet, ministrul Mediului: "Avem o scădere a vânzărilor la persoanele fizice, este un lucru pe care îl așteptăm și în condițiile în care au rămas bani în bugetul alocat persoanelor fizice nu avem motive să nu redistribum acele sume pentru persoane juridice, acolo unde banii s-au epuizat deja."

Mai multe țări au decis să reducă sau chiar să renunțe de tot la subvențiile pentru mașini electrice. Germania, de exemplu, a anulat ajutorul iar Franța l-a limitat până la 7 mii de euro pentru mașinile electrice fabricate în Europa.

Cele fabricate în China nu mai sunt eligibile.



Costin Giurgea, realizatorul emisiunii Superspeed: "Ceea ce simțim în momentul acesta în piață e o relaxare a dorinței, a cerinței din piață pentru mașini electrice. Cei care și au cumpărat deja acum ajung la nivelul la care vor să le vândă și să îşi ia unele noi și se lovesc de prețuri relativ jos de vânzare a mașinilor electrice cumpărate deja de câţiva ani. Am avut niște contacte cu un dealer foarte mare din Statele Unite care explica faptul că la hibride sau combustie internă are listă de așteptare, pe când la mașini electrice trebuie să dea discounturi ca să vândă ce are pe stoc”.

Mai rău este că a crescut din nou interesul pentru mașinile second hand.



Adrian Sandu, secretar General ACAROM: "Am observat o tendință a creșterii de înmatriculări de mașini second hand în România cu perioada similară a anului trecut. Ceea ce înseamnă că există o mai mare disponibilitate a acestora. Am ajuns undeva la 1 la 3, raportul dintre vehiculele noi înmatriculate și vehiculele second hand înmatriculate pentru prima dată în România”.



Totuși, pentru că țintele de poluare să fie atinse, Agenția Internațională a Energiei spune că până în 2035 ar trebui să circule în lume aproximativ 790 de milioane de mașini electrice. În condițiile în care anul trecut, la nivel global erau în circulație doar 45 de milioane.

