VIDEO. Vergil Chițac, primarul Constanței, huiduit la parada de 1 Decembrie

Prezent la parada de 1 Decembrie din Constanța, edilul Vergil Chițac a fost huiduit de constănțeni.

Huiduielile la adresa lui Vergil Chițac au început în momentul în care acesta a luat cuvântul în cadrul paradei. Deși acesta și-a prezentat proiectele, publicul a continuat să îl huiduie, potrivit Ziua de Constanța.

„Onoraţi invitaţi, parteneri, camarazi, cetăţeni. Am deosebita plăcere de a celebra la Constanţa Ziua Naţională a României. Oriunde în ţară, în cadrul acestei ceremonii, ne aducem aminte de sacrificiile camarazilor, la ceea ce putem facem noi ca să ducem mai departe sacrificiile părinţilor noştri care au luptat. Sunt mândru că am onoarea să conduc acest oraş cu cinste şi curaj şi de a moderniza acest oraş. Am demarat deja primele proiecte pentru dezvoltarea oraşului“, a transmis primarul celor prezenţi.

„Reabilităm parcurile, marile bulevarde, vom avea două spitale, vom reabilita Spitalul de Boli Infecţioase. Este în construcţie Sala Polivalentă, vom construi o Sală Polivalentă, vom construi un stadion nou sunt semne credibile ale schimbării oraşului, schimbare care va continua şi va deveni tot mai coerentă”, a adăugat Vergil Chițac.

La eveniment au fost prezenți și viceprimarul Ionuț Rusu, prefectul Silviu Coșa, președintele Consiului Județean Mihai Lupu și vicepreședintele CJ Stelian Gima, notează sursa citată.