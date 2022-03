VIDEO. Un ofițer rus capturat își cere scuze Ucrainei pentru "genocid" și imploră milă

Joia trecută, agenția de știri Unian din Ucraina a găzduit o conferință de presă cu trei prizonieri ruși. Imagini de la eveniment au fost partajate online pe scară largă abia luni.

Telespectatorii au fost impresionați în special de cuvintele lui Astakhov Dmitri Mihailovici, care a declarat că a fost locotenent-colonel în unitatea specială de răspuns rapid a Gărzii Naționale Ruse, potrivit NZ Herald.

Mihailovici a insistat că a vorbit liber. El a spus că remarcile sale nu au fost prestabilite și că nu au fost rezultatul presiunii sau intimidării din partea răpitorilor săi ucraineni.

Relatând primele zile ale invaziei, Mihailovici a spus că ordinul de a intra în Ucraina a venit brusc, luându-și unitatea prin surprindere. Lui și camarazilor săi li s-a spus că Ucraina era "dominată de un regim fascist", că "naționaliștii și naziștii au preluat puterea" și că poporul ucrainean avea nevoie de ajutor pentru a scăpa de ei.

"Evident, aceste informații erau informații unilaterale. Bineînțeles, avem internet, uneori primim ceva din alte surse. Am avut unele îndoieli. Nu știam cu siguranță situația", a spus militarul rus.

Aceste îndoieli s-au consolidat, pentru el, atunci când boxerii săi favoriți Oleksandr Usyk și Vasiliy Lomachenko - care sunt ucraineni - au anunțat că vor lupta împotriva invaziei.

"Mi-e rușine că am venit în această țară. Mă simt rușinat. Nu știu de ce o făceam. Știam foarte puține lucruri. Am adus tristețe în această țară", a transmis Mihailovici.

