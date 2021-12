VIDEO. Polițiștii continuă protestele pentru majorarea salariilor. 20.000 de oameni ai legii amenință că vor demisiona

Agerpres

Polițiștii continuă protestele pentru majorarea salariilor. După ce joi au pichetat Minsiterul de Interne, oamenii legii au mers vineri în fața sediilor partidelor aflate la guvernare: PNL, PSD și UDMR.

La sediul PSD, polițiștii l-au întâmpinat cu hiuduieli pe liderul Marcel Ciolacu.

În schimb, la sediul PNL oamenii legii au aprins fumigene.

Liderul sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica, a precizat că poliţiştii solicită doar respectarea prevederilor legale privind salarizarea.

"Poliţiştilor li s-au plafonat sporurile începând cu 2018, şi ulterior în 2020 a venit acea ordonanţă a premierului Cîţu prin care s-a suspendat aplicarea legii salarizării, deci practic noi, în acest moment, suntem la jumătate din nivelul stabilit de lege pentru anul 2022. Colegii mei nu au înţeles de ce în cazul nostru nu se aplică nici măcar ce s-a stabilit în 2017 (n.r. - prin legea salarizării), nu vorbim de măriri salariale sau alte drepturi în plus. Deci nu cerem nimic în plus decât ceea ce era stabilit prin lege încă din 2017, lege care a fost votată de toate partidele politice de la acel moment, adică inclusiv de cele aflate la guvernare în această perioadă. Vă dau un exemplu: (...) existau poliţişti care aveau 3.000 de lei în lege salariul stabilit pentru 2022, ei aveau în plată 2.000 de lei, iar timp de 4 ani de zile diferenţa de 1.000 de lei era împărţită în 4 tranşe egale de câte 250 de lei, urmând ca în fiecare an să beneficieze de acea tranşă, până când vom ajunge la nivelul de 3.000 de lei, în aşa fel încât toate celelalte inechităţi şi discriminări salariale între ei să fie eliminate prin stabilirea noului prag de salarizare de 3.000 de lei prevăzut de lege. Iar acum, noi în loc să fim la valoarea din lege, începând cu ianuarie, suntem la jumătate din acea diferenţă, adică la 2.500 de lei. Deci vorbim de acordarea tranşelor din diferenţa salariului acordat în plată faţă de cel prevăzut în lege", a declarat, pentru Agerpres, Andreica.

Acesta a mai spus că EUROPOL i-a în calcul posibilitatea ca poliţiştii să refuze, începând din 1 ianuarie, să efectueze activităţi specifice pandemiei, dar și ore suplimentare.

20.000 de polițiști sunt pregătiți să demisioneze

Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România, Valer Kovacs, a anunțat, joi, că 20.000 de oameni ai legii sunt dispuși să demisioneze în cazul în care se va impune Certificatul Covid la locul de muncă.

"Sunt dispuși să meargă până la demisie, dacă se va impune obligatoriu imunizarea prin vaccinare, pentru că nu doresc vaccinarea obligatorie. Colegii mei nu doresc nici să verifice certificate, nici să aplice amenzi la mască. Considerăm că este o măsură abuzivă, prin care s-a pus presiune pe Poliție. Nu e normal ca, în perioada asta, să aplicăm amenzi la mască, pentru că avem cu totul alte atribuții. Noi nu suntem medici, să verificăm noi măști și nu suntem nici vânători să mergem prin restaurante sau cafenele, să dăm amenzi la care are certificat sau n-are certificat", a afirmat vicepreședintele SNPR.

Valer Kovacs a mai spus că peste 50% dintre polițiști nu sunt vaccinați.

De asemenea, vicepreședintele SNPR a precizat că oamenii legii nu sunt dispuși să plătească din propriul buzunar testele pentru Covid-19.