VIDEO. Imagini dramatice, filmate cu drona în județul Galați, unde au murit oameni din cauza inundațiilor

Patru oameni au murit în județul Galați din cauza fenomenelor meteo extreme, o persoană în localitatea Pechea, una în Drăgușeni, alta în Costache Negri și încă una în Corod.

ISU Galati

De asemenea, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că își modifică programul și că își anulează programul politic și guvernamental pe care îl avea în Botoșani, pentru a merge în județul Galați.

”Premierul va discuta cu autoritățile locale despre măsurile urgente de intervenție și de sprijin pentru populația și comunitățile grav afectate de inundații.” - a transmis Guvernul.

ISU Galati

Sâmbătă, 14 septembrie, s-au înregistrat efecte ale fenomenelor meteo extreme în 7 localități din 6 județe (AG, BC, GL, IS, NT, VS), unde s-a intervenit pentru salvarea a 95 persoane - 87 în județul Galați și 8 în județul Vaslui - și pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Totodată, pe lângă forțele de intervenție implicate în gestionarea situațiilor de urgență de la sol, un elicopter Black Hawk al IGAv a fost direcționat spre județul Galați, acesta urmând să efectueze atât misiuni de survol, cât și misiuni de căutare-salvare.

De asemenea, secretarul de stat, șef al departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat urmează să ajungă zonele afectate.

ISU precizează faptul că au fost luate măsuri privind activarea grupei operative la nivelul a 9 județe (BC, BT, BZ, GL, IS, NT, SV, VN și VS) dar și emiterea a 6 mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 5 județe (AG, BC, GL, NT și VS) și a 4 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul a 4 județe (BC, GL, NT și VS).

