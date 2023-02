Viceprimar din România, ridicat de Interpol. Era căutat de americani în cazul unei fraude de peste 1 milion de dolari

Primarul comunei Vărădia a confirmat pentru Europa FM că polițiștii Interpol au ajuns vinerea trecută în localitate.

Dorin Racu (cunoscut ca Dorin Munteanu) era căutat de americani pentru încălcarea condițiilor de eliberare preventivă. El este acuzat că a fraudat, alături de alte persoane, mai mulți oameni prin anunțuri online, cu suma totală de peste un milion de dolari, conform Biroul Procurorului General din Louisiana.

Dorin Racu a fost arestat de Departamentul de Homeland Security pe data de 18 august 2014 pentru mai multe acuzații de fraudă online si prin telefon. El a fost eliberat însă în prealabil.

Racu şi alţii ar fi fraudat sute de victime în Louisiana şi în alte state cu peste un milion de dolari. Schema a fost realizată pe site-uri web de anunțuri clasificate, cum ar fi Craigslist și Ebay. Racu este singurul fugar în acest caz, confrom autorităților americane.

„Dorin Racu este străin ilegal și are legături cu sud-estul regiunii Louisiana, California și New York. Istoricul penal al lui Dorin Racu este format din: furt de identitate, deținere de bunuri furate, fals, spălare de bani și opunere de rezistenţă în fata unui ofițer”, potrivit US Marshals Service.

În România, Dorin Racu ocupă funcţia de viceprimar al comunei Vărădia, din anul 2020, ales pe listele PNL.

Sursa: Radio Reșița Etichete: , , Dată publicare: 10-02-2023 07:59