Verdictul crunt al ministrului Mediului. Câți copaci se taie anual în România

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor declară că în România se taie neautorizat într-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, adică cu 20 de milioane peste cifrele oficiale.

„Primul lucru pe care am vrut să-l văd când am venit la minister a fost raportul Inventarului Forestier Naţional. Eram familiarizat cu subiectul din discuţiile de la Comisia de Mediu din Cameră şi din articolele din presă, însă eram curios să văd varianta oficială. Am descoperit acolo nişte cifre şocante, atât de şocante încât la prima citire mi-a fost greu să le cred”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, potrivit Agerpres.

„L-am chemat la minister pe domnul Marin Gheorghe (şef departament IFN din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"- ICAS, n.r.), responsabilul pentru realizarea IFN, să-mi explice exact cum s-a derulat tot procesul de documentare, care au fost tehnicile folosite, care sunt indicatorii, iar după ce am ascultat toate explicaţiile, vă spun că am acceptat în integralitate acest raport”, a adăugat acesta.

Defrișări masive

„Datele de acolo sunt reale, pot să vă confirm astăzi că, în România, se taie într-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale. Faptul că acest raport a fost ţinut la sertar mai bine de un an de către fosta conducere a ministerului este cu atât mai grav. Au aflat de situaţie şi în loc să-şi asume şi să caute soluţii au încercat să muşamalizeze datele şi să-l denigreze pe domnul Marin Gheorghe şi munca echipei sale", a spus Alexe.

Citește și Ministrul Mediului dorește înarmarea pădurarilor și urmărirea transporturilor prin GPS

Potrivit oficialului, fost guvernare a încercat să ascundă faptul că sub mandatul său s-au tăiat peste 60 de milioane de metri cubi de lemn fără autorizaţie.

„PSD a încercat să ascundă faptul că sub mandatul lor s-au tăiat peste 60 de milioane de metri cubi de lemn fără autorizaţie. Probabil că, dacă nu ar fi existat succesul moţiunii de cenzură şi înlocuirea Guvernului Dăncilă, şi astăzi ministerul ar fi negat existenţa acestor cifre. Eu, ca ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, nu numai că accept datele din acest studiu, dar am decis să-l sprijin pe domnul Marin Gheorghe cu toate resursele financiare şi logistice pentru a derula şi ciclul III al Inventarului Forestier Naţional. Ciclu III care, apropo, a fost întârziat tot de PSD mai mult de un an. Probabil că voiau să îl amputeze definitiv, aşa cum au făcut cu SUMAL şi Inspectorul Pădurii", a subliniat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Ravagiile făcute de „mafia lemnului”

Acesta a adăugat că datele privind ritmul în care pădurea României dispare sunt mult mai grave decât au fost prezentate şi a anunţat că programatorul Bogdan Micu va fi noul coordonator al proiectului SUMAL.

„Atât de grave, încât unii au încercat să le ascundă de ochii publicului. Din fericire, nu au reuşit. Mi-am asumat să repun în funcţiune toate instrumentele prin care să puteţi ajuta şi mai mult de acum înainte. Vom face lucruri bune împreună şi vom pune frână odată pentru totdeauna mafiei lemnului. În nici două săptămâni de mandat, am reuşit să pun lucrurile în mişcare. În primul rând, l-am adus înapoi pe Bogdan Micu, un programator genial şi un ecologist desăvârşit, omul care a dezvoltat Inspectorul Pădurii şi pe care PSD l-a îndepărtat din minister”, a menționat Alexe.

Va fi consilierul meu şi noul coordonator al proiectului SUMAL. Am respins categoric termenul de finalizare pentru SUMAL "iulie 2020", am identificat resursele materiale pentru a finanţa rapid finalizarea SUMAL, am decis extinderea echipei de programatori şi am decis operaţionalizarea de urgenţă a componentelor din SUMAL care sunt deja finalizate. Chiar după finalizarea acestei conferinţe voi merge direct la STS, unde voi avea o discuţie cu conducerea instituţiei despre modul în care putem grăbi operaţionalizarea", a mai spus acesta.

Primul ciclu al Inventarului Forestier Naţional s-a desfăşurat în perioada 2008 - 2012. În anul 2018 au fost finalizate lucrările pentru realizarea celui de-al doilea ciclu IFN, început în 2013.

Conform IFN, la ora actuală, în România, suprafaţa forestieră este de 6,9 milioane de hectare, iar volumul de lemn pe picior se ridică la 2,2 miliarde de metri cubi. Cantitatea de lemn recoltat din pădurile României se ridică la 38,6 milioane mc.

Pro TV

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti este responsabil pentru proiectarea şi punerea în aplicare a IFN, pentru efectuarea măsurătorilor de teren, prelucrarea şi analiza datelor IFN şi publicarea rezultatelor obţinute. IFN este inspirat din diferite inventare forestiere folosite în prezent în ţările europene, cu adaptările corespunzătoare caracteristicilor vegetaţiei forestiere şi condiţiilor de relief din România.