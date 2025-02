Verdict final în dosarul presupuselor abuzuri de natură sexuală comise de Marius Pieleanu. Decizia Comisiei de Etică a SNSPA

Comisia de Etică din SNSPA care a anchetat începând cu luna august 2024 acuzațiile la adresa lui Marius Pieleanu a decis în unanimitate, în ședința organizată luni, 10 februarie 2025, să încheie procedurile aferente cazului referitor la profesorului.

La începutul lunii august, odată cu începutul scandalului de abuzuri sexuale în centrul este implicat Alfred Bulai, la SNSPA au fost depuse mai multe plângeri și la adresa lui Marius Pieleanu care vizau acuzații similare.

O fostă studentă a povestit cum profesorul i-ar fi făcut avansuri și risca să nu intre în licență din cauza lui. I-ar fi mărturisit unei profesoare drama prin care trece, dar aceasta ar fi sfătuit-o să rezolve problema de una singură. Mesajul a fost un răspuns la postarea profesoarei - care a scris că nu știa de practicile profesorilor din facultate, făcând referire la cazul Bulai. În final, profesoara respectivă a șters cu totul postarea.

Pieleanu a respins orice acuzație privind eventuale abuzuri și gesturi cu tentă sexuală. „E adevărat că eu sunt mai puțin convențional, nu e niciun secret, dar asta nu înseamnă că nu sunt normativ. Depinde cum definiți adecvarea, inadecvarea, nu am ce să comentez (…) Acum că cineva spune despre mine că aveam împreună cu niște colegi de-ai mei un limbaj sau un comportament neadecvat, definiți conceputul, pentru că discuția e lungă. Definiți conjunctura, relația de apropiere.”

„Pentru o investigație completă și corectă, invităm toate persoanele care consideră că domnul Pieleanu nu a respectat normele de etică și deontologia universitară să depună sesizări. Sesizările se transmit în scris sau online pe adresa Comisiei de Etică a SNSPA: [email protected] și se înregistrează la registratura SNSPA. Autoarei / autorului sesizării i se păstrează confidenţialitatea identităţii”, a transmis instituția în acel moment.

Ca răspuns la aceste acuzații, Marisu Pieleanu a declarat că a întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA pentru a proteja instituția.

„Am întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA. Am decis să elimin orice fel de discuție și ca să protejez instituția în care lucrez din 1997, am să răspund acestui limbaj ca personă fizică și ca să pot duce această luptă. Niciodată nu am condiționat pe cineva, vreo tânără sau vreun tânăr, e în afara logicii mele de viață”, a declarat Marius Pieleanu pentru Știrile ProTV.

Reacția studenților în cazul Marius Pieleanu

Studenții SNSPA din Inițiativa FAU (Fără Abuzatori în Universități) au reacționat după ce universitatea a anunțat decizia în cazul lui Marius Pieleanu. Aceștia au transmis că instituția are responsabilitatea de a investiga acuzațiile legate de abuzurile sexuale și de a asigura siguranța celor care fac parte din comunitatea academică.

„NU vrem ca persoane acuzate de hărțuire sexuală să ne predea: comisia de etică și organele de justiție au responsabilitatea de a investiga înainte de a permite unui posibil prădător sexual să apară la catedră, unde ne pune în pericol siguranța fizică și psihică.

Este important ca în mediul academic să primeze siguranța, iar acest lucru nu se poate întâmpla dacă profesorii care ne predau sunt acuzați de hărțuire sexuală și au un istoric de cercetare penală”, au transmis studenții.

Decizia Comisiei de Etică a SNSPA în cazul Marius Pieleanu:

Comisia de Etică a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a hotărât, în unanimitate, în ședința organizată luni, 10 februarie 2025, să încheie procedurile aferente cazului referitor la profesorul Marius Pieleanu. În urma unei evaluări riguroase a tuturor sesizărilor primite, Comisia de Etică a SNSPA nu a identificat probe incontestabile care să poată demonstra, în mod indubitabil, vinovăția domnului Marius Pieleanu. Având în vedere că acuzațiile nu au putut fi confirmate, Comisia de Etică a dispus încheierea procedurilor aferente acestui caz. Prin probe incontestabile, Comisia de Etica are în vedere existența unor martori, dovezi audio-video sau alte mijloace de probă, care, prin coroborare cu mărturiile directe ale petentelor, să înfrângă prezumpția de nevinovăție a persoanei acuzate. Comisia de Etică își rezervă dreptul de a reevalua cazul în eventualitatea apariției de noi probe relevante. Menționăm că hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată la Comisia Naţională de Etică a Managementului Universitar, conform art. 13 din Ordinul nr. 6869/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de etică universitară, transpus și în Regulamentul Comisiei de etică a SNSPA la art. 14, respectiv la instanța de contencios administrativ. Hotărârea Comisiei de Etică va fi publicată pe website-ul snspa.ro imediat ce sunt finalizate toate procedurile interne. În continuare, SNSPA rămâne dedicată menținerii unui mediu academic bazat pe transparență, responsabilitate și respect reciproc, urmând cu strictețe principiile fundamentale ale eticii academice și aplicând în mod constant cadrul legislativ în vigoare. Instituția se angajează să asigure un climat educațional în care toate persoanele implicate, fie că sunt cadre didactice, studenți sau personal administrativ, să fie tratate cu demnitate și să își poată exercita drepturile și îndatoririle într-un cadru de integritate și echitate.

