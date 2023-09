Românii nu își mai permit să își mobileze locuințele, după ce prețurile au explodat. „Mai bine second-hand”

Prețurile, în schimb, au urcat amețitor și foarte puțină lume se mai încumetă să își mobileze ori să își renoveze locuința. În schimb, mobila second-hand, ceva mai ieftină, este tot mai căutată.

O firmă din București, care produce mobilă la comandă, spune că anul acesta a avut mai puțini clienți, iar cei care vor să cumpere, analizează cu atenție fiecare produs.

Mariana Cristache, administratorul unei firme care produce și vinde mobilă: „Acum comandă pe rând. În primă fază, primim comenzi de bucătării, după care urmează și celelalte produse de mobilier, cum ar fi dormitorul, living-ul”.

Cum mobila nu se mai află pe lista de cumpărături a multor români, vânzările au scăzut cu peste 51% în primele cinci luni ale acestui an față de aceeași perioadă din 2022, iar lipsa de comenzi a dus la scăderea producției cu 13%. Cererea a fost mai mică atât pe piața internă, cât și pe cea externă, spun reprezentanții producătorilor de mobilă.

Aurica Sereny, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă: „Este prima dată când nu am mai crescut importul. Este un lucru bun. Dacă luăm pe cinci luni, la import avem o creștere de 0,5% valoric, iar la export avem 6,4% creștere. Am exportat în cinci luni mobilă în valoare de un miliard 132 de milioane, și am importat, în aceeași perioadă, mobilă de 514,5 milioane euro. Deci, avem un sold import-export favorabil exportului, de 618 milioane euro”.

Față de anul trecut, dăm mai mulți bani pentru mobilier, chiar și cu 30%. Producătorii spun că sunt nevoiți să crească prețurile din cauza tarifelor uriașe la energie și materie primă.

Femeie: „Nu ne permitem să ne luăm mobilă. Au crescut prețurile foarte mult”.

Femeie: „Nu ne-am luat mobilă anul acesta. Din cauze financiare, categoric. O am pe cea veche, e bună, deocamdată nu mă hazardez”.

În schimb, au crescut vânzările de mobilă second-hand. De pildă, un magazin din Capitală, care vinde mobilier pentru birouri, are mai mulți clienți.

George Udriște, CEO-UL unui magazin de mobilă: „Statistica, dacă vorbim pe partea de mobilă second-hand, este în creștere cu 15% primul semestru versus semestrul de anul trecut. Birourile sunt principala atracție. Vorbim de 550, dacă vorbim de un birou static, sau ajungem la 950 de lei un birou regrabil”.

Femeie: „Cred că mai bine second-hand că alea noi nu te prea poți apropria”.

Cel mai mult importăm mobilă din Polonia, Turcia, China, Italia, Germania, și exportăm îndeosebi în Germania, Franța, Cehia, Slovacia și Italia.

Dată publicare: 08-09-2023 19:36