Valeriu Gheorghiță anunță că peste 40% dintre persoanele vaccinate în etapa 1 au primit şi doza booster

Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid-19, Valeriu Gheorghiță, a anunțat că peste 40% dintre persoanele vaccinate în prima etapă au primit doza booster după minim șase luni.

"În ceea ce priveşte bilanţul campaniei de vaccinare, până la acest moment, cu doza booster, cu doza de rapel au fost vaccinate peste 731.586 de persoane, din care peste 61% sunt persoanele vulnerabile, persoane cu afecţiuni cronice şi persoane cu vârsta de peste 65 de ani. De asemenea, un procent de 18,7% sunt persoane care provin din sectorul medico-sanitar şi din sectorul social, ceea ce înseamnă aproximativ 136.757 de persoane din domeniul medical şi social care au primit şi doza de booster, această doză de rapel. Cu alte cuvinte, peste 40% din persoanele care au fost vaccinate în etapa 1 au primit în momentul de faţă şi doza booster, doza de rapel, după minim 6 luni", a spus medicul militar într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că în ultimele săptămâni au fost deschise noi centre de vaccinare şi reactivate altele care aveau activitatea sistată temporar.

"În ceea ce priveşte centrele de vaccinare active, în ultimele săptămâni am deschis progresiv noi centre de vaccinare, am reactivat noi centre de vaccinare care erau cu activitate sistată temporar şi am prelungit, am revenit la programul de lucru anterior, aşa încât la acest moment sunt 706 centre de vaccinare active, cu 1.018 fluxuri, din care 725 au vaccin de la compania Pfizer, 113 - de la compania Moderna, 36 - de la compania AstraZeneca şi 144 de fluxuri - de la compania Johnson & Johnson. În platforma de programare sunt în momentul de faţă peste 508.000 de persoane care sunt programate pentru toate cele patru tipuri de vaccinuri", a arătat Valeriu Gheorghiţă.

CNCAV raporta luni că, de la începutul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 11.978.451 de doze de vaccin, pentru 6.510.217 persoane, dintre care 5.974.134 au primit schema completă şi 731.586 s-au imunizat cu doza a treia.