Val de accidente în toată țara. Pietoni nevinovați loviți de mașini pe trotuare

Nu mai puţin de opt persoane, din trei localităţi diferite, au fost rănite de maşini ajunse pe trotuar. La Caracal, doi adolescenţi de 15 şi 17 ani, au fost duşi la spital, loviţi de un şofer care a pierdut controlul volanului.

Iar la Răzvad, în Dâmboviţa, două femei au fost spulberate de o maşină de teren, pe când mergeau să-şi ia copiii de la grădiniţă. Un alt şofer, de 76 de ani, a urcat pe trotuar în Braşov şi a accidentat trei femei şi un bărbat.

Răniţii de la Braşov, trei femei şi un bărbat, se întorceau de la muncă. Spulberaţi pe trotuar, au suferit fracturi la picioare şi lovituri la cap. Martorii spun că pensionarul aflat la volan nici măcar nu a frânat.

Marius Halugescu, soţul uneia dintre victime: A venit domnul cu maşina, a urcat pe trotuar, le-a lovit, a coborât, iar a urcat, ceva de genul ăsta. E soţia mea în ambulanţă.

Reporter: Şi cum se simte?

Marius Halugescu: O doare capul, nu ştie, acum nu simte nimic, să vedem.

Emoke Tok, martora: "Eram cinci persoane şi eu eram mai pe marginea trotuarului şi restul, pe toţi i-a luat pe parbriz. A fost o fracţiune de secundă. A fost un buf cum a intrat în bordură şi de pe bordură mi-a luat colegii."

Martorii povestesc că, în discuţia cu poliţiştii, şoferul a recunoscut că adormise la volan. Bătrânul s-a ales şi el cu răni în zona capului şi a fost preluat de ambulanţă.

În localitatea Răzvad, din Dâmboviţa, două femei au fost izbite de o maşină pe marginea drumului, în timp ce mergeau să-şi ia copiii de la grădiniţă. Au avut noroc că şoferul nu avea viteza prea mare.

Valentin Călcioiu, martor: "Nu era atent, avea capul în jos, mâna stângă pe volan şi capul în jos. A părăsit acostamentul, am ţipat, m-am dat din faţa lui, am fugit şi imediat s-au auzit trei buşituri. Când m-am uitat, două victime jos, am sunat la 112."

Florica Stăncescu, martor: "Le-a lovit mai încolo şi le-a adus tocmai până aici. Are şoldul rupt, la cap sunt rănite."

Nici unul dintre şoferii implicaţi în aceste accidente nu băuse înainte de a se aşeza la volan. Sunt cercetaţi acum pentru vătămare corporală din culpă.