USR sesizează Comisia Europeană, după excluderea judecătorului Cristi Danileţ din magistratură de către CSM

Agerpres

Vicepreşedintele USR Dan Barna a anunţat, marţi, printr-o postare, că formaţiunea va sesiza Comisia Europeană în legătură cu decizia absurdă a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecătorul Cristi Danileţ.

El a precizat că fost ministru al Justiţiei, Stelian Ion lucrează deja la textul sesizării. De asemenea, a punctat Barna, deputatul Iulian Bulai va ridica această problemă la întrunirea Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, notează News.ro.

”Stiu că după acest an de crize şi dezamăgiri politice majore mulţi dintre cei care am fost în stradă la Colectiv şi la Ordonanţa 13 simţim o mare frustrare şi dezamăgire şi lehamite. Ceea ce i s-a întâmplat însă ieri judecătorului Cristi Danileţ ne aruncă înapoi direct “liniştea” regimului Iliescu Năstase, direct în (ne)justiţia lui Rodica Stănoiu. Să ne dăm bătuţi, să tăcem dezamăgiţi, să abandonăm comod ar însemna că toţi anii aceştia din urmă, cu toate speranţele lor au fost degeaba. Ar însemna să ridicăm din umeri şi să ne înclinăm în faţa abuzului grosolan al unui sistem care are din nou sentimentul că si-a tras ţara la cheie. NU, eu nu voi accepta asta, NU, USR nu va accepta asta”, a scris Barna.

Fostul lider USR anunţă: ”Vom sesiza, şi colegul Stelian Ion lucrează deja la text, Comisia Europeană în legătură cu decizia absurdă a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecătorul Cristi Danileţ. La rândul său, deputatul Iulian Bulai va ridica această problemă la întrunirea Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la care participă astăzi”.

Potrivit lui Barna, ”ceea ce se întâmplă zilele acestea în justiţie este un atac grav şi un avertisment, pe care l-am mai trăit, la adresa magistraţilor independenţi”.

”E o nouă etapă a unui război care din păcate nu dă semne că se apropie de final. Din contră chiar, Coaliţia de guvernare şi preşedintele României trebuie să se delimiteze ferm de aceste atacuri înainte de a pune România pe lista statelor în care statul de drept nu mai funcţionează. O astfel de evoluţie nu numai că afectează imaginea ţării dar riscă, într-un final, să ducă şi la grave pierderi financiare. PSD, PNL şi UDMR trebuie să înţeleagă că au de învins o pandemie, au de administrat economia, au de găsit soluţii la nenumărate probleme. Nimeni nu a ieşit până acum câştigător dintr-un război pentru îngenuncherea justiţiei şi nu Polonia este exemplul de urmat”, scrie Dan Barna.

Siegfried Mureşan: Nu mi se pare justificat în niciun fel gestul făcut împotriva judecătorului Cristian Danileţ, mai ales argumentul, mi se pare un pretext

Siegfried Mureşan a declarat la RFI că el consideră de neînţeles decizia CSM de a-l exclude pe judecătorul Cristi Danileţ din magistratură.

"Inacceptabil şi nejustificat. Nu mi se pare justificat în nici un fel gestul făcut ieri împotriva judecătorului Cristian Danileţ, mai ales argumentul, mi se pare un pretext, este un argument slab şi nu are nicio legătură cu modul în care domnia sa şi-a îndeplinit misiunea, s-a achitat de sarcinile de serviciu", a susţinut el.

În opinia sa, "faptul că a postat două filme pe o reţea de socializare, care nu aduc în nici un fel prejudicii modului în care domnia sa îşi face munca de magistrat, două filme care nu au nici un caracter care să ducă la vătămarea justiţiei sau chiar a judecătorului Cristian Danileţ, faptul că aceste două filme au fost folosite ca pretext pentru excluderea domniei sale din magistratură este de neînţeles, este inacceptabil. Mă bucur că domnia sa a făcut recurs".

Consiliul Superior al Magistraturii a decis, luni, excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Dănileţ pentru ”manifestări pe reţelele de socializare”. Judecătorul a precizat că sancţiunea i-a fost aplicată pentru filmuleţe publicate pe TikTok şi că va face recurs.