Urșii fac prăpăd în mai multe județe din țară. Un cioban a ajuns la spital după ce a fost atacat

Și în Argeș, mai mulți oameni s-au plâns că animalele sălbatice le-au făcut prăpăd prin gospodării.

La școala numărul 2 din Comarnic, elevii au privit uimiți, vinerea trecută, de la fereastra clasei, cum un urs a ajuns chiar lângă gardul școlii, ziua în amiaza mare.



Acum școala este supravegheată permanent. Un polițist local păzește curtea, iar un altul patrulează cu autoturismul prin împrejurimi. De altfel, în ultimele zile, apelurile localnicilor care au zărit sălbăticiunea s-au ținut lanț.

Ioana Marilena Velcea, Primăria Comarnic: „S-a încercat extragerea lui, dar nu s-a reușit tranchilizarea. Paznicul de vânătoare spune că este un exemplar micuț, între 2 și 3 ani, și e cam debusolat.”



În ultima săptămână, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a emis 10 mesaje RO-Alert care semnalau prezența ursilor în Comarnic, Bușteni, Sinaia si Slănic Prahova.



Marius Bratu, localnic: „Noi credem că sunt 3 urși care bântuie în zona noastră. O ursoaică cu un pui și un urs mare care a și omorât oile astea.”



Maria Magdalena Moacă, localnică: „Ți-e frică să mai ieși în curte, eu l-am văzut cum sărea gardul și nu vă spun, toată primăvara se plimbau pe acolo.”



E alertă și în comuna Băbana din Argeș, după ce azi-noapte o ursoaică și doi pui au dat iama prin gospodării. Au omorât oi și capre și au făcut ravagii într-o stupină.

Romică Stanislav: „A atacat aici, la un vecin, capra, aici două oi, mai jos, la fel, prin gospodării.”

Victor Deaconu: „A intrat prima dată la el, i-a omorât o capră și după aia a venit pe marginea asta, pe marginea gârlii și a rupt niște uluci pe aicea și a sărit la mine. S-a dus direct la oi, acolo, în coastă.”

Daniel Duminică: „Am ieșit afară, am văzut tomberoanele date peste cap, de gunoi, am un număr de 8 stupi tot pe proprietatea mea, la vreo 100 de metri de casă și am fost să văd dacă s-a întâmplat ceva. Am aprins luminile și 3-4 familii erau aruncate pe jos, capacele scoase de la stupi."

Primarul comunei ține permanent legătura cu oamenii și îi avertizează pe rețelele sociale despre locurile unde apar urșii.

Bebe Ivan - primarul comunei Băbana, Argeș: „E o campanie acum, după ploile astea, de strângerea de mânătărci și ciuperci, majoritatea merg prin pădure pentru a aduna aceste fructe de pădure și le-am zis, nu mai vă duceți, nu se știe ! "

Ursul și-a facut apariția si la o stâna de lângă Codlea, în județul Brașov. Un cioban a sărit să-și apere oile, dar a fost mușcat de sălbaticiune și a ajuns la spital, cu răni la față și pe mâini.

Dată publicare: 22-05-2023 17:33