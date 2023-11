Unul dintre cele mai mari secrete din România de dinainte de 1989: starea de sănătate a lui Nicolae Ceaușescu

Noi declarații ale unor apropiați ai lui Nicolae Ceaușescu și documente necunoscute sunt scoase la lumină în documentarul „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator”, care va difuzat pe VOYO. Găsim în arhive și un dosar despre fostul doctor personal al liderului comunist, Abraham Scheckter, a cărui sinucidere ridică multe semne de întrebare. Sheckter a “căzut” de la etajul 6 al Spitalului de Urgență din București... ciudată asemănare cu seria de morți suspecte din Rusia zilelor noastre. Pentru a amplifica misterul sinuciderii, toate însemnările sale despre starea de sănătate a lui Nicolae Ceaușescu au dispărut. La fel, intreaga familie a lui Sheckter s-a pierdut apoi în Israelul natal...

Chainsaw Media

Ce spune Constantin Boștină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu

Eu am vorbit cu medicul lui, medicul urolog... Și mi-a spus că oricum ( am vorbit cu el despre starea de sănătate a lui și înainte de 89, dar după 89, când am vorbit cu medicul urolog care-l îngrijea pentru partea de prostată), spunea că ,oricum, Ceaușescu din punct de vedere al resurselor energetice era epuizat, aproape tot organismul. Și la bilanțul energetic, la fel - mai mult de un an jumătate, doi, nu mai trăia.

Dr. Dora Petrilă, scriitor – autor “Bolile dictatorilor”

Eu știu că Ceaușescu ținea foarte secret și el și toată lumea din jurul lui toate bolile lui. De exemplu, a fost suspectat că are cancer de prostată prin 1980, dar un agent CIA care era responsabil cu Europa de Est i-a comunicat și lui Ronald Reagan că Ceaușescu e pe moarte, că are cancer de prostată. Nu s-a confirmat niciodată, nu știm. Deci, puterile străine, agențiile străine și rusești și americane erau foarte preocupate de starea lui de sănătate. Și, de exemplu, rușii au aflat cumva prin serviciile lor secrete, că are diabet... și când s-a dus la Moscova, după ce a folosit toaleta, serviciile secrete au luat lichidul din toaletă, l-au examinat și au văzut că are glicozurie, adică elimina glucoză și pe cale renală. Deci, puterile străine știau mult mai multe decât noi despre bolile lui. Noi n-am știut niciodată că are diabet, noi n-am știut că e suspectat de cancer de prostată.

Ștefan Andrei, fost ministru de Externe

În primul rând că să știe deja: sovieticii au și dat publicității prin Jakovlev și alte surse că după ce ei au analizat urina la Moscova, cu ocazia unei discuții, vizite a lui acolo - și au și ei aveau foarte buni specialiști în probleme legate de diabet, pentru că fusese bolnav Cernenko-, i-au dat că moare în 1990.

Documentarul Tovarășu’ difuzat pe VOYO

Chiar și după zeci de ani, Nicolae Ceaușescu continuă să impresioneze prin povestea sa de viață și prin modul în care a ajuns de la sărăcie extremă la... putere extremă. O putere atât de înspăimântătoare, încât oamenii parte din națiunea lui se temeau să îi pronunțe numele. Dar cine a fost Nicolae Ceaușescu, dincolo de cortina oficială? Răspunsul se regăsește în mini seria „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator”, ce analizează ascensiunea, perioada de glorie și decăderea dictatorului prin materiale de arhivă și interviuri în premieră, realizate în ultimii 3 ani în Londra, Paris, New York, Washington DC, Seattle, SUA și în mai multe locații din România.

​Urmărește pe VOYO „Tovarășu’ – Facerea, gloria și desfacerea unui dictator”!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 30-11-2023 17:37