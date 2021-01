Unul dintre cei mai temuți interlopi din Cluj a fost eliberat după 10 ani din închisoare

Unul dintre cei mai violenți interlopi din Cluj a fost eliberat din închisoare la începutul săptămânii. Marius David, zis Gore, a fost încarcerat aproape 10 ani la Penitenciarul Rahova, după ce în 2011 a înjunghiat un brancardier la UPU Cluj.

Procurorii au scris în rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată în 2011, că Gore a acționat cu premeditare în momentul în care s-a dus la UPU Cluj, in seara zilei de 8 august 2011, iar apoi spre dimineață l-a injunghiat pe brancardierul unității, potrivit știridecluj.ro.

”Din întregul material de urmărire penală rezultă că sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de omor în forma tentativei. Inculpatul actionand cu intenție directă, prevazand și urmărind suprimarea vieții părții vătămate. Astfel, în primul rand, inculpatul s-a dus înarmați cu arme apte pentru suprimarea vieții. Inculpatul a acționat cu un cutit in incinta unității medicale, iar în momentul în care a fost reținut în curtea Clinicii de Penumoftiziologie, in aceeasi zi (n.red. 9 august 2011) la orele 12.20, avea doua cutite asupra sa", precizeaza procurorii clujeni in rechizitoriul pe baza căruia a fost trimis în judecată.

Incidentul violent a avut loc în seara zilei de 7 august 2011, când Gore s-a prezentat la UPU Cluj acuzând dureri în zona abdominală. Potrivit procurorilor clujeni, interlopul a fost agresiv şi a plecat din spital fără acordul medicului. "A revenit seara următoare (n.red. 8 august), înarmat cu un cuţit, şi a agresat personalul medical. Fapta a fost săvârşită cu premeditare, iar inculpatul a dorit să sancţioneze personalul medical", mai susţin procurorii. Interlopul ar fi recurs la acest gest ca să se răzbune pentru modul în care a fost tratat.

După ce a fost eliberat din închisoare, Gore și-a deschis un canal de YouTube unde ține rugăciuni.

Cine este interlopul Gore

Gore are în spate un şir lung de nelegiuiri. Scandalurile sale s-au soldat cu zeci de persoane rănite și tinere agresate sexual.

În martie 1996, Gore i-a rupt mandibula unui tenor de la Opera Română din Cluj. Atunci, interlopul a fost arestat pentru vătămare corporală gravă şi ultraj contra bunelor moravuri, a fost condamnat la doi ani de închisoare şi a ieşit după un an pentru bună purtare.

Interlopul clujean a fost arestat din nou în iunie 2000, în centrul Clujului, după ce a fost reţinut de o trupă de mascaţi după ce iscaseră scandaluri în cluburi şi discoteci din Oradea. În 2001, o instanţă din Oradea l-a condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru ultraj contra bunelor moravuri, însă interlopul părăsise ţara.

Gore a fost expulzat din Spania în februarie 2005, alături de un mare grup de infractori români. După ce a ajuns în România, Gore a fost arestat şi internat cu probleme psihice la Spitalul Penitenciar Jilava.

În martie 2005, Curtea de Apel Bucureşti a confirmat mandatul de executare a pedepsei emis pe numele lui Florin Marius David. Acesta a fost transferat, în iulie 2005, la închisoarea din Gherla unde a stat până în 2007.