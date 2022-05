Unui voluntar al Poliției din Capitală, care a pus umărul ani la rând, la prinderea infractorilor, i-a fost refuzată intrarea în corpul subofițerilor, pentru că are câteva tatuaje pe brațe.

Expert în informatică și securitate cibernetică, bărbatul a dat și concurs și l-a trecut cu brio, dar a fost informat că legea nu îi permite să se încadreze în Poliția Română. El s-a adresat acum Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Bogdan Bundă are 41 ani și este inginer IT. De 9 ani lucrează ca voluntar al unei secții de Poliție din Capitală și, pe lângă sfaturile date ofițerilor, a contribuit în repetate rânduri și la identificarea infractorilor cu ajutorul tehnologiei. La sfârșitul anului trecut s-a decis să treacă oficial în corpul polițiștilor și a dat și concurs. A contat, însă mai mult faptul că pe cele două antebrațe are tatuaje.

Bogdan Bundă, volunatar al Poliției: „A dat concurs, l-a luat primul, pentru Comunicații și Informatică, dar l-au respins pentru că are tatuaje. Are tricolorul, lupul dacic, un cap de lup și yin și yang. Cu mâna pe bine, semnficația binelui că vrea să facă bine.”

Poliția Capitalei i-a explicat colaboratorului său că motivul refuzului este unul strict legal. Potrivit statutului polițistului, la încadrare, candidaților nu le este permis să aibă tatuaje care nu pot fi acoperite de ținuta de vară. Ori, Bogdan Bundă se simte discriminat, câtă vreme în Poliția Română activează zeci de subofițeri și ofițeri care au tatuaje, chiar și în zone vizibile. Așa că s-a plâns la Oficiu Național pentru Combaterii Discriminarii, și va cere în instanță anularea în contencios a actului prin care i-a fost refuzată încadrarea. De partea voluntarului sunt și sindicatele polițiștilor.

Agent șef de poliție Gabriel Gîrniță, Sidepol: „După ce s-a încadrat în poliție, și-a făcut vreo 10 tatuaje și își va mai face. Profesionalismul unui polițist nu are legătură cu tatuajele.”

Agent de poliție Robert Dorobanțu, vicepreședintele Sindicatului Prolex: „Sunt o multitudine de polițiști care au tatuaje. Plus că sunt structuri din poliție, cum ar fi crima organizată, unde tatuajele îi ajută.”

O controversă similară a existat pe vremuri și la Pompieri, însă Inspectoratul pentru Situații de Urgență și-a modificat propriile regulamente, iar candidații care au tatuaje se pot încadra fără restricții.

Problema polițiștilor tatuați a ajuns și în Parlamentul României. Un sindicat al polițiștilot a convins câteva zeci de parlamentari, deputați și senatori, să inițieze o modificare legislativă prin care subofițerii și ofițerii să își poată pigmenta pe corp acest desene ornamentale, dar cu câteva condiții: să nu reprezinte mesaje cu carcater obsec sau antisocial și să nu acopere fața și gâtul.