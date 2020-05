Un taximetrist a murit în stradă, după ce a terminat cursa. "Nu avem spital, mori cu zile"

Moartea în plină stradă a unui taximetrist, 51 de ani, din Râmnicu Sărat, scoate din nou la iveală hibele sistemului medical. Bărbatul a murit cu zile, susțin colegii lui, pentru că n-a beneficiat la timp de tratament de specialitate.

Singurul spital din oraș a fost transformat în unitate suport pentru Covid-19, iar pacienții cu alte nevoi au rămas ai nimănui.

Pentru urgențe, oamenii trebuie să meargă zeci de kilometric, până la Buzău sau Focșani, iar unii nu mai ajung în timp util.

Bărbatul s-a prăbușit pe caldarâmul din fața gării, după ce a terminat o cursă. Cel mai probabil suferise un infarct, susțin colegii care au sunat la 112.

În imaginile surprinse de un coleg se vede revolta martorilor supărați că nu mai ajunge salvarea.

”- Hai să-l suim în mășină, să ne ducem cu el la spital...

- Care spital, mă? Îl primește?

- Și ce? Intri acolo, că trebuie să-i acorde ajutor...

- Am sunat peste tot...

- Am zis așa... Am zis să nu-l mișcăm...

- Domne', trebuie dus aici la urgență...”.

”Noi nu mai avem spital, mori cu zile”

”Reporter: Aici în oraș nu mai este secție de urgență?

Marin Gheorghiță, taximetrist: Nu mai e, de când s-a închis cu Covid-ul ăsta. Noi nu mai avem spital. Până ajungi la Buzău, mori cu zile, dacă îi vine rău”.

Gabriel Loată: ”E ceva strigător la cer. Cel care a sunat la Ambulanță a început să fie luat la întrebări cu câți ani are persoana, așa și pe dincolo, și a venit după 40 minute”.

Orașul are stație de ambulanță cu patru echipaje. Pe timp de pandemie, ar fi trebuit să asigure urgențele, susține directorul medical al spitalului din oraș.

Aceasta ar fi fost înțelegerea când s-a luat decizia ca spitalul să nu mai primească alte cazuri, în afară de COVID.

Felicia Vasile, director medical Spitalul Municipal Râmnicu Sărat: ”În momentul în care s-a creat această situație particulară a spitalului nostru, ca fiind spital suport COVID, condiția primă a fost ca ambulanța să preia pacienții în regim de urgență și să-i direcționeze către Spitalul Județean de Urgență Buzău. Așa ni s-a spus”.

Ambulanța a ajuns după 40 de minute

În cele din urmă, a fost solicitat un echipaj SMURD, care a ajuns de la Buzău după 17 minute. Dar nici acesta nu era echipat corespunzător.

Vasile Prahoveanu, ISU Buzău: ”În momentul sosirii, a fost găsit un pacient în stop - cardio respirator. S-au început manevrele de resuscitare, solicitând spijin, prin dispecerat, ca la fața locului să se deplaseze și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță”.

Ambulanta a ajuns, în final, la caz după 40 de minute.

Deși au fost contactați, cei din conducerea Serviciului de Ambulanță nu au formulat până în acest moment un punct de vedere.

Polițiștii au început o anchetă.

Cornelia Stroe, purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău: ”În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul bărbatului”.

Rudele bărbatului iau în calcul să depună o plângere penală.