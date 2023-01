Un tânăr de 19 ani a fost la un pas de tragedie. A pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de parapetul unui pod

Într-o curbă periculoasă a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a rupt parapetul unui pod şi a fost cât pe ce să cadă în apă. A scăpat teafăr, dar maşina este complet distrusă.

Şoferul era singur în măşină. Cădea burniţa, iar traficul se desfăşura cu dificultate. Tânărul susţine că nu mergea cu viteză, dar că din cauza vremii a pierdut controlul volanului.

Valentin Angelescu, șofer: „Eram până în curbă, cu în jur de 70 (km/h), am început să reduc. După curbă cum am luat-o. A început să mă fure de spate. Am încercat să o redresez, am văzut maşina dreaptă şi după m-am trezit într-o fracţiune de secundă cu spatele în parapet”.

Bărbatul a avut noroc că autoturismul s-a oprit la capătul podului şi nu a căzut în pârâu. A ieşit singur din maşină şi a sunat la 112. Din fericire nu a fost rănit. S-a ales doar cu o sperietură zdravănă.

R: I-a apărut cineva în faţă?

Prietenul şoferului: „Nu, a derapat”.

Mașina este daună totală, iar cum șoferul nu avea asigurare CASCO, va suporta întreaga pagubă. Bărbatul nu consumase alcool, spun polițiștii, dar a fost amendat pentru neadaptarea vitezei la condiţiile de drum.

Dată publicare: 16-01-2023 08:11