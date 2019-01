Un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşină într-o staţie de alimentare GPL

Pericol de explozie la Botosani, dupa ce un sofer fara experienta a lovit cu masina o statie de alimentare cu Gaz Petrolifer Lichefiat.

Impactul a fost surprins de camerele de supravegherea ale statiei, si in ele se observa cum tanarul de 18 ani nu reuseste sa franzeze din cauza poleiului si intra in plin in rezervorul de GPL.

Vaporii de gaz au invaluit instantaneu masina, dar soferul impreuna cu ceilalti pasageri, au reusit sa iasa din autoturism.

Unul dintre angajatii statiei a sunat de urgenta la 112, iar echipele de intervenție s-au deplasat imediat la fata locului si au eliminat pericolul unei explozii.

Politistii au deschis un dosar penal pe numele tanarului, iar acesta va fi nevoit sa suporte si pagubele produse.



