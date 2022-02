Un tânăr diagnosticat cu o afecțiune urologică gravă a primit un rinichi sănătos de la tatăl său

Caz impresionant la spitalul Parhon din Iași. Un tânăr de 17 ani din Botoșani, diagnosticat cu o afecțiune urologică gravă, a primit o șansă la viață.

Tatăl lui s-a întors în țară din Germania pentru a-i dona un rinichi. Operația a decurs bine, iar acum amândoi se recuperează în spital, ba chiar sunt colegi de salon.

Alexandru făcea dializă de patru ori pe săptămână la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii "Sf. Maria" din Iași, după ce a ajuns la insufieciență renală în stadiu terminal. Singura soluție pentru el era un transplant de rinichi.

Alexandru, pacient: "Tata era în Germania și mi-au spus că cineva între mama și tata trebuie să facă teste și să îmi doneze dacă sunt compatibili și uite că tata a fost".

Tatăl copilului: "Cu ambulanța pleca la ora 4 jumate dimineața și venea la 1 și jumatae două acasă. Dar cum ajungea.. cum era. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am văzut că-s sănătos și pot să-i donez. Of.. Doamne am fost atât de bucuros".

Ambele operații au durat aproximativ 5 ore și au decurs fără nicio problemă.

Ionuț Nistor, purtător de cuvânt Spitalul Clinic C.I. Parhon Iași: "În prezent pacientul și tatăl pacientului se recuperează în secţia de transplant. Pacientul va merge lunar la control și va urma un tratament imunosupresor și va putea duce o viață normală”.

Pentru că nu avea alte afecțiuni grave, băiețelul se va putea recupera rapid, spun medicii.

Corneliu Moroșanu, medic chirurg, coordonator echipa transplant: "Deşi are 17 ani, dezvoltat fizic el este la nivelul unui copil de 10 ani. Are 40 de kg. La copii după ce s-a efectuat transplantul, parcă le-ai turnat apă la rădăcină – încep să crească".

Alexandru: "O să mă simt mai bine cu timpul. Sufletește foarte bine mă simt.. foarte bine. Îi mulțumesc, e bine."

Anul acesta, la Spitalul Parhon din Iași au mai fost realizate trei transplanturi de rinichi de la părinte la copil.