Un șofer de 25 de ani a fost prins drogat la volan, în Vaslui. Tânărul consumase ecstasy

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Vaslui a fost prins de poliţişti în timp ce conducea o maşină fiind sub influenţa drogurilor.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, incidentul s-a petrecut, în noaptea de joi spre vineri, când poliţiştii l-au oprit pe tânărul aflat la volanul unei maşini înmatriculate în Marea Britanie cu ocazia unui control desfăşurat pe o stradă din municipiul reşedinţă, potrivit Agerpres.

"Întrucât conducătorul auto depistat prezenta un comportament euforic, a fost testat cu aparatul drugtest, fiind înregistrat rezultat pozitiv la ecstasy. Ulterior, aceasta a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive în organism", precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Poliţiştii efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării activităţii infracţionale a tânărului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 01-09-2023 16:39