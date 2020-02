Un șofer care a făcut o manevră fără să se asigure a trimis 5 oameni în spital

O autoutilitară și un autoturism în care se aflau cinci persoane s-au izbit marți seară pe o șosea din Argeș.

În urma impactului puternic, șase oameni au suferit răni, însă doar cinci dintre ei au fost duși la spital.

Impactul violent a avut loc în comuna Stâlpeni, la intersecţia unui drum judeţean cu unul naţional. La volanul autoutilitarei se afla un bărbat de 50 de ani, care ar fi virat la stânga fără să se asigure, după cum arată primele date. În acel moment, vehiculul a fost izbit puternic de un autoturism. Conducătorul auto bănuit că ar fi provocat accidentul spune că nu el este cel vinovat.

Șoferul autoutilitarei: "Eu am ieşit în şosea şi o luasem la deal, să mă duc la deal. Şi a venit, cred că voia să depăşească altă maşină, era o maşină roşie, şi a pus frână şi a intrat în mine. Am văzut că avea foarte mare viteză. Am sărit imediat să îi ajut. Sunt şi eu puţin lovit în cap. M-am ferit şi eu cât am putut şi am venit cu capul mai în partea dreaptă a parbrizului, adică am evitat. M-am speriat că a intrat direct în mine pe frâne."

În autoturism se aflau cinci persoane, printre care un minor de 16 ani. Oamenii cu răni grave au fost duşi de urgenţă la spital.

Şoferul autoutilitarei, rănit şi el, a refuzat transportul la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.