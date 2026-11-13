Tânărul este de negăsit după ce a pierdut controlul volanului, a lovit o mașină parcată, a rupt o conductă de gaze și s-a oprit în poarta unei case.

În imaginile filmate de o cameră de supraveghere se vede cum mașina bleumarin vine ca o rachetă, izbește autoturismul gri oprit pe trotuar și se înfige în poarta casei din partea dreaptă.

În urma impactului a spart și o țeavă de gaz metan.

La volan pare să fi fost tânărul cu șapcă și, alături de el, în dreapta și pe bancheta din spate, se mai aflau alţi doi bărbați. Toți și-au luat lucrurile din mașină, inclusiv actele autoturismului și au plecat în grabă.

Datorită acestor imagini, polițiștii au reușit să îl identifice pe șofer, însă acesta e de negăsit.

Dacă el s-ar fi aflat sub influența alcoolului, la momentul producerii accidentului, o eventuală alcoolemie devine aproape imposibil de demonstrat, fiindcă au trecut deja mai bine de 36 de ore.

Pe de altă parte, fiindcă incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, aşa că el ar putea să scape fără dosar penal. Între timp, cei de la Distrigaz au remediat avaria.