Un sat din Transilvania a renăscut cu ajutorul fondurilor și voluntarilor din Liechtenstein

Treptat, vechea Transilvanie renaște datorită unor oameni care cred că trecutul satelor de poveste nu trebuie uitat.

În doar o săptămână, un grup de 21 de tineri din Elveţia și Liechtenstein au reușit să aducă la viață un atelier de tâmplărie și o fierărie pe care le-au redat comunității din satul sibian Alma Vii.

Tinerii au venit să facă voluntariat la invitația unei asociații care se ocupă cu restaurarea vechilor monumente arhitectonice din Ardeal.

De ani buni, sătenii din Alma Vii nu au mai avut un atelier de tâmplărie sau o fierărie şi erau nevoiţi să meargă în satele vecine pentru orice lucrare din lemn sau metal.

Totul s-a schimbat la inițiativa unei asociaţii care a refăcut cu migală şi zidurile ce înconjoară biserica fortificată, într-un amplu proiect de renovare.

Au convins apoi reprezentaţii Camerei de Comerţ din Liechtenstein să sprijine ideea reconstrucţiei atelierului, iar străinii au donat 20.000 de euro.

Lea, voluntară: "A fost frumos să lucrăm aici dar şi foarte dur, nu suntem obişnuiţi. În Elveţia, eu lucrez într-un birou, sunt grafician dar a fost foarte bine pentru noi să facem asta."



Elias, voluntar: "Primele 2 zile au fost istovitoare, dar am dormit foarte bine!"



Reiner Ritter, preşedintele Camerei de Comerţ din Liechtenstein: "Sunt foarte impresionat. Am fost aici acum un an şi nu eram sigur că va ieşi aşa într-o săptămână de muncă. Dar se pare că tinerii au lucrat nebuneşte şi au dat viaţa acestui proiect minunat."



Atelierul este perfect funcţional, renovat şi echipat cu utilaje noi. Ciprian, tâmplarul satului, nu va mai fi nevoit să plece acum în străinătate, la muncă, ci va fabrica în satul sau uşi, ferestre, mobilă şi tot ce e nevoie pentru comunitatea din Alma Vii.

Ciprian Brădescu, tâmplar: "Momentan nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat, vă daţi seama că singur nu reuşeam niciodată să îmi cumpăr aceste scule. Înainte era ceva vechi aici."

Caroline Fernolend, reprezentată Mihai Emisescu Trust: "Fiecare proiect e un pas pentru bunăstarea comunităţii. Oamenii de aici să nu mai fie nevoiţi să plece în străinătate la lucru şi să-şi găsească fiecare locul aici şi să-şi câştige pâinea."



Înainte de plecare, tinerii voluntari au mai gustat odată din bucatele fabuloase ale locului, iar zacusca de sezon a fost cea mai apreciată.

