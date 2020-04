Un român din Italia face mărturii de pe patul de spital: ”Nu știam dacă o să scap cu viață”

Un român în vârsta de 47 de ani care a trecut prin momente cumplite, fiind depistat pozitiv cu Covid-19, a mărturisit la emisiunea ”La Măruță” lupta pe care a dus-o cu virusul.

Bărbatul a avut probleme serioase cu respirația și a avut nevoie să primească oxigen iar acum este pe patul unui spital de campanie în Italia. El nu a vrut să își divulge numele pentru că nu dorește să fie privit cu teamă sau reticență atunci când se va intoare în comunitate.

Bărbatul a menționat: ”Acum mă simt mai bine reușesc să respir fără aparate și mă pot mișca singur. Înainte nu reaușeam să respir, nu reușeam să mă ridic din pat. Inițial am fost internat intr-un spital din Torino unde am făcut analizele, iar acolo medicii au decis să mă conecteze la o cască de oxigen, cu care am stat șapte zile”.

Bărbatul a mai mărturisit că nu mai credea că scapă cu viață: ” Am fost tratat foarte bine după care medicii au reușit să mă stabilizeze. Nu știam dacă mai scap cu viață, nu reușeam să respir sau să vorbesc”.

”De când am fost depistat cu Covid-19 am slăbit 17 kg. În primele zile, până când medicii au reușit să mă stabilizeze, nu reușeam să beau nici măcar un căpăcel de apă. Iar după ce temperatura a scăzut am început să mănânc”.

Bărbatul a transmis și un mesaj către persoanele care nu iau virusul în serios: ”Fiecare cetățean să se autoizoleze și să evite să iasă din casă, pentru că riscurile sunt mari și reale”.