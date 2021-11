Un preot din Neamț a murit în timp ce spovedea enoriașii. „Dumnezeu l-a chemat la el”

ziarpiatraneamt.ro

Părintele Dumitru Chiorbeja de la Parohia Dreptu, comuna Poiana Teiului, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ, a murit sâmbătă, în timp ce spovedea enoriașii.

„Cu multă durere în suflet am aflat că în seara zilei de 20 noiembrie 2021, a plecat din această lume vrednicul de pomenire părinte Dumitru Chiorbeja, preot paroh în satul Dreptu, județul Neamț, fiul său, preotul Valeriu-Dumitru Chiorbeja, fiind parohul comunității euharistice de la Haugesund în Regatul Norvegiei. Părintele Dumitru a trecut la veșnicele lăcașuri în timp ce se afla în scaunul de Spovedanie, înarmat cu epitrahilul, crucea și rugăciunea, căutând până în ultima clipă a vieții sale de slujitor al lui Hristos să câștige suflete pentru Împărăția Cerurilor”, a anunţat Episcopul Macarie Drăgoi, potrivit ziarpiatraneamt.ro.

„În anul 1982, a fost numit paroh în Parohia Dreptu, unde a slujit până în ziua de 20 noiembrie 2021, timp de 39 de ani. În total, părintele Dumitru are 49 de ani de slujire preoțească. (...) După o slujire preoțească de 49 de ani, în seara zilei de 20 noiembrie 2021, a plecat la cele veşnice. Conducerea Protopopiatului Ceahlău, reprezentată de părintele protopop Ionel Cuţuhan, împreună cu preoții protoieriei, și cu enoriașii Parohiei Dreptu transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l așeze în ceata celor aleși ai săi. A fost un ostaș vrednic al Lui Hristos, pe care l-a slujit până în ultimul moment al vieții”, a transmis părintele Mihai Damian.

Și credincioșii și-au exprimat regeretele pe rețelele sociale.

„S-a mai stins un stâlp al credinței ortodoxe, Dumnezeu l-a chemat la el pe părintele Dumitru Chiorbeja, un preot cu un mare har, un Om deosebit! Drum lin spre împărăția cerurilor părinte!”.

„A plecat dintre noi ,pe aripile ingerilor, sufletul Parohiei Dreptu si o parte din sufletul nostru.Multi dintre noi am fost crestinati de domnia sa,pentru multi a fost nas de cununie sau ne-a unit destinele si ne-a calauzit in aceasta viata,cu bune si rele;a condus pe ultimul drum persoane dragi noua si acum noi nu vom fi oi ratacite ,ci vom face dovada acelui bob care a cazut in pamant fertil si a rodit.; poate ne-a certat uneori ,dar cu mila unui tata ,pe noi oile sale si ne-a arat lumina pentru ca in lumina sa traim vesnic”, sunt două dintre mesajele postate pe rețelele sociale.