Un preot din Cluj a refuzat să înceapă o ceremonie funerară până când rudele decedatei nu i-au sărutat mâna

Reacţie revoltătoare a unui preot ortodox chemat să ţină o slujbă de înmormântare în judeţul Cluj.

Acesta a refuzat să înceapă ceremonia funerară pe motiv că rudele femeii decedate l-au întrebat de ce vrea bani pentru locul de veci. Jignit, slujitorul Domnului le-a cerut oamenilor inclusiv să îi sărute mâna. Acum a intrat în atenţia superiorilor săi de la Arhiepiscopie.

Preotul, în mijlocul drumului, cu sicriul în față: „Dragii mei, nu o să încep această înmormântare până când familia nu îşi cere iertare faţă de mine pentru modul urât cum s-au purtat în ultmele zile. Public! Aştept să vă cereţi iertare”.

Secvenţele au fost filmate în localitatea Tauti, de lângă Cluj-Napoca, iar protagonist este preotul Florin Parasca.

Acesta a refuzat să înceapă slujba de înmormântare a unei femei de 75 de ani pentru că înainte ar fi avut un conflict cu familia. Oamenii au vrut să ştie de ce trebuie să dea 5.000 de lei pentru locul de veci, însă preotul s-a simţit ofensat, a pretins scuze şi să îi fie sărutată mâna.

Preotul cere ca oamenii să îi sărute mâna: „Să sărutați mâna! Ascultați-mă, am fost jignit! Nu mă filmaţi, că nu e cazul. Biserica are rânduiala ei. Pe care dumneavoastră nu o respectaţi”.

Preotul a ignorat durerea rudelor minute la rând şi şi-a continuat dojana. Şi-a adus aminte şi că familia decedatei nu avea achitată contribuiția la biserică şi le-a vorbit oamenilor despre cheltuilele lăcaşului de cult.

Preotul: „Dânşii nu au plătit contribuţia de 10 ani. Ascultaţi-mă, am evidențe şi am martori.Şi Biserica are cheltuielile ei”.

Crina Miron, fiica femeii decedate: „Vă daţi seama, umiliţi, umilită. Ne-am cerut scuze, şi mi-a întins mâna, să-i pup mâna. Şi i-am zis, domn Părinte, eu nu fac aşa ceva, nu se poate aşa ceva. A zis că dacă nu ne cerem scuze, nu o înmormântează şi pleacă acasă, o lasă acolo”.

Preotul Florin Parasca nu a răspuns solicitării de a exprima un punct de vedere faţă de cele întâmplate. O reacţie a avut, în schimb, Mitropolia Clujului.

Bogdan Ivanov, purtător de cuvânt al Mitropoliei Clujului: „Există nişte hotărâri sinodale exprese în acest sens care insista foarte mult ca slujbele de înmormântare să nu fie condiţionate de nicio sumă. Părintele din Tauti s-a făcut vinovat nu doar de lipsa de tact pastoral, care este esenţial pentru misiunea unui preot, ci şi de nerespectarea hotărârilor superioare Bisericeşti. Aşa încât, în urma analizării acestui caz, Înaltpreasfinţitul Andrei a dispus ca părintele să primească ca sancţiune disciplinară dojana arhierească, dar şi să-şi ceară scuze public”.

De asemenea, preotul trebuie să restuite familiei suma de 5.000 de lei, drept compensaţie morală pentru neplăcerea trăită la înmormântare.