Un polițist și-a pierdut viața într-un accident tragic, în Buzău. Martor: Am auzit o bubuitură puternică

StirilePROTV

Sfârșit tragic pentru un fost poliţist local din Buzău, pensionat în urmă cu două luni.

Bărbatul de 61 de ani s-a răsturnat cu mașina, în drum spre soția care-l aștepta. A fost scos cu greu din caroseria făcută praf, dar medicii n-au mai putut să-l salveze.

Accidentul s-a petrecut vineri seară, pe un drum judeţean din localitatea Cernătești. Bărbatul, care își serba onomastica, mergea spre Buzău să își aducă soţia din oraș. N-a apucat să conducă decât 10 kilometri. A scăpat mașina de sub control, după o curbă, a intrat pe contrasens, unde a retezat un stâlp din beton, apoi s-a răsturnat. Localnicii cred că accidentul s-a produs din cauza vitezei.

„El venea dinspre Beceni spre Buzău și mai sus un pic e o curbă de care nu ține nimeni cont, a avut viteză, s-a băgat în depășire la o dubă am înțeles, dar nu a atins duba. El având viteză nu a mai putut lua curba și a intrat pe partea stângă în șanț, a lovit prima podișcă de aici, apoi, din podișca aia, a lovit stâlpul pe care l-a și rupt, în momentul când a rupt stâlpul cred ca s-a și răsturnat”, a povestit un martor.

Bărbatul a fost scos cu greu din caroseria răsturnată la marginea drumului.

Citește și Locul unde șoferii care filmează sau fotografiază accidente pot ajunge la închisoare

„Eram în curte și pur și simplu am auzit o bubuitură puternică, când a bușit în podișcă aici s-a ridicat un praf, un nor de praf și pe urmă am auzit când a pocnit și în stâlp acolo și firele s-au lăsat în jos”, a spus un alt martor.

Medicii au încercat aproape o oră să-l resusciteze, dar au fost nevoiţi să declare decesul.

„Din primele date de la fața locului, autoturismul condus din direcția Lopătari către Buzău de către un conducător auto de 61 de ani din Buzău a pierdut controlul volanului lovind un stâlp marginal, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile”, a declarat Poliția Rutieră Buzău.

Localnicii spun că în zonă se produc frecvent accidente, mai ales din cauza vitezei.

„Se circulă cu peste o sută la oră aici, unde normal e 50 la oră în localitate. Trebuie puse niște denivelări dintr-alea care opresc, ești obligat să oprești”, a spus un localnic.

Poliţiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la producerea accidentului.