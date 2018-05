Un polițist acuză autoritățile că nu i-au oferit consiliere, după o intervenție dificilă: „Există tot timpul un stres”

Un poliţist îi acuză pe şefii lui nu i-au oferit asistența de care avea nevoie, după ce a fost victima unui scandal, într-o intervenţie pe teren.

Ca să calmeze un scandalagiu, agentul a fost nevoit să tragă mai multe focuri de armă şi s-a aflat în pericol de moarte. A doua zi, însă, a fost chemat la muncă, deşi ar fi avut nevoie de consultanţă psihologică, juridică şi medicală, susţine el. Un coleg din aceeaşi misiune, jandarm, a beneficiat de toate acestea.

Florian lucrează de 24 de ani în Poliţie. În noaptea de Înviere, împreună cu un jardarm, a răspuns unei sesizări pentru deranjarea ordinii publice într-un cartier din Bistriţa.

Acolo, scandal mare. Unul dintre bărbaţi a început să arunce cu pietre şi bucăţi de lemn în agenţi, iar în replică aceştia au folosit spray-uri lacrimogene. Cum individul era tot mai agresiv, poliţistul l-a somat, apoi a tras șase focuri de armă în aer şi alte două în tocul uşii.

Agent-șef principal Florian Râpaș, IPJ BN: „A aruncat înspre noi un par tip suliţă, cu vârf ascuţit, care a trecut razant pe lângă capul jandarmului. Am efectuat din stradă trei focuri de avertisment în plan vertical, conform legii, momentul în care a zburat pur şi simplu un scaun de lemn înspre jandarm, lovindu-l în picior. Am tras două focuri direct înspre tocul uşii."

Localnică: „Eram în pat şi am auzit împuşcături şi atunci am ieşit pe geam şi am văzut multă lume pe geam am văzut poliţia cum îndrepta cu pistolul spre casă."

A doua zi agentul a fost chemat la serviciu ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acum omul s-a plâns oficial că şefii nu i-au oferit asistenta juridică, psihologică sau medicală.

Agent-șef principal Florian Râpaș, IPJ BN: „Există tot timpul un stres care survine post eveniment. Eu trebuia să fiu consiliat, să fiu întrebat pot să efectuez serviciul următoarea zi. Nu m-a întrebat nimeni."

De partea cealaltă jandarmul implicat în acelaşi scandal a primit asistența de care a avut nevoie şi abia după aceea s-a întors la muncă.

Georgeta Căşvan, purtător de cuvânt IJJ BN: „Acesta s-a prezentat le un medic de medicină legală, fiindu-i acordate 1-2 zile de îngrijiri medicale. Psihologul unităţii a stat de vorbă cu dânsul chiar imediat după faptă, dar nu a fost nevoie de consiliere psihologică."

Conducerea Poliţiei nu comentează acuzaţiile şi lasă decizia în seama judecătoriei.

Agentul de poliţie a fost vizitat de psihologul unităţii abia după ce acesta s-a plâns de lipsa de reacţie a şefilor lui, la trei zile de la intervenţie. Omul este cercetat disciplinar, aşa cum impune procedura, după ce un agent face uz de armă la o intervenţie.

Poliţistul a făcut o sesizare inclusiv la ministrul de Interne, Carmen Dan, care va trimite la Bistriţa corpul de control săptămâna viitoare. Este nemulţumit şi de faptul că în urma ultrajului agresorul nu a fost reţinut nici măcar pentru 24 de ore. Acesta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

