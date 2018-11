Un oraș le oferă oamenilor case gratis

Koin 6

Autorităţile unui oraş american au găsit o soluţie inedită pentru a combate problema celor peste 4.000 de oameni fără adăpost, relatează BBC.

Primăria oraşului american Portland, din statul Oregon, a întrebat proprietarii de locuinţe dacă sunt dispuşi să găzduiască familii fără adăpost în propriile grădini, în case de mici dimensiuni, pe o durată de până la cinci ani.

La inițierea programului, peste 1.000 de proprietari de case şi-au oferit grădinile, iar recent, primele familii de persoane fără adăpost și-au luat în primire noile case.

"Nu puteam să donez mulţi bani pentru că nu am mulţi bani. Dar când am auzit de program şi mi-am dat seama că am o grădină care nu este utilizată pentru nimic foarte productiv, a fost perfect", a precizat Martha Chambers, proprietara unei locuinţe înscrisă în program.

Foto: Grup de persoane fără adăpost din Portland, Oregon

Locuinţele sunt construite de Primărie, gratis, până la sfârşitul acestui an fiind programate 30 case. Şi în situaţia în care programul va avea succes, alte 300 vor fi consruite în 2019.

"Mă simt ca o milionară. Am simţit ca şi cum am câştigat un milion de dolari", a relatat pentru BBC o beneficiară a programului, a cărei locuinţă se află în curtea Marthei Chambers.

"Acum ne putem concentra eforturile pe restul lucrurilor pe care trebuie să ni le concentrăm", a mai declarat ea.

Ideea pilot a aparţinut The Multnomah Idea Lab, o agenţie guvernamentală însărcinată cu treabă de a găsi soluţii inovative pentru rezolvarea problemelor sociale.

"De multe ori, simt ca şi cum există o părere potrivit căreia problema persoanelor fără adăpost nu este una maleabilă şi că nu poate fi rezolvată în timpul vieţii noastre. Sunt cu totul împotriva acestei idei. Şi cred că răspunsul comunităţii spune că există voinţă", a precizat Mari Li, managerul programului.

