Un nou tip de escrocherie: Email-uri false trimise în numele Poliției și Interpolului. Prin ce au trecut mai mulți craioveni

Localnicii erau somați să se justifice pentru vizite pe site-uri cu conținut explicit legat de pornografia infantilă.

Destinatarii email-urilor erau avertizați că riscă arestarea în legătură cu infracțiuni legate de pornografie și că se află în mijlocul unor dosare penale din cauza accesării ilegale a acestor site-uri, scrie Gazeta de Sud.

Această atenționare a dat frisoane pe șira spinării multor oameni obișnuiți, care, îngroziți, nu au sesizat inițial înșelătoria și au intrat în panică.

Escrocii pretindeau că dețin funcții importante în cadrul acestor instituții și au contactat victimele, comunicându-le că sunt în curs de investigație penală pentru vizitarea ilegală a unor site-uri cu conținut explicit ce implică minori.

Unul dintre craioveni, victima acestui tip de escrocherie, a povestit pentru Gazeta de Sud că:

„Eram la muncă. Am primit un email ciudat. Când am deschis, m-am blocat, îmi tremura tot corpul. Nu ştiam ce să mai fac. Avertisment de la Intrepol, de ce? După câteva zeci de minute, m-am liniştit şi am început să pun lucrurile cap la cap. În primul rând, nu am accesat asemenea site-uri. În al doilea rând, cum trimite Interpolul email de pe o adresă privată? Am recitit mesajul de mai multe ori şi am descoperit mai multe greşeli. Nici nu puteam să întreb pe cineva, că mă gândeam că râde de mine sau se uită ciudatM-am gândit şi la varianta că poate fi o eroare şi într-adevăr mă trezesc arestat, că au fost atâtea cazuri. Până să dovedesc eu că sunt nevinovat, cine ştie prin ce traume mai trec. Vă spun, a fost un şoc. După mult timp m-am liniştit, dar în ziua aceea am fost terminat. Abia după câteva zile am vorbit cu o cunoştiinţă care mi-a spus că este o fraudă online şi este poveste veche. Am căutat prin presă şi într-adevăr am văzut că au mai fost cazuri prin Bucureşti încă de anul trecut”, spune un craiovean care a primit un astfel de email.

Aceste email-uri purtau semnele distinctive ale unei notificări false, fiind pline de erori gramaticale și greșeli de scriere sau traducere. Un aspect important este că instituțiile de ordine publică nu transmit niciodată citări sau notificări prin email.

Conținutul email-ului conținea o așa-numită notificare, presărată cu erori gramaticale și de traducere: „Sunt domnule Anton Cristian Gheorghe, comisar şef de Poliţie de Investigaţii Criminale şi Infracţiuni penale în colaborare cu Biroul European. În urma unei capturi prin intruziune pe internet, în cooperare cu Centrul Naţional pentru Analiza imaginilor Pornografice, în republica Franceză, în Republica Federală germania şi cu Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală abrevaiat în mod obişnui Interpol, vă contactăm pentru a vă informa că faceţi obiectul unor proceduri judiciare în vigoare, în special în ceea ce priveşte: site pornografic, hărţuire sexuală, cyberpornografie, pedopornografie, exhibiţionism, pedofilia. Prin urmare, vă rugăm să vă faceţi auzită, trimiţându-ne prin e-mail justificările dumneavoastră, pentru a putea fi examinate şi verificate în vederea stabilirii sancţiunilor, în termen strict de 48 de ore”.

Poliția avertizează cu privire la acest tip de fraudă online, în care victimele sunt informate că fac obiectul unor presupuse proceduri judiciare datorită vizitării unor site-uri cu conținut sexual explicit implicând minori și li se cere să se disculpe pentru a evita arestarea de către Interpol. Mai târziu, victimelor li se solicită sume de bani pentru a evita consecințele legale. La nivel internațional, acest tip de fraudă este denumit „government impersonation scams (înșelăciuni de impostură guvernamentală)”.

Instituțiile naționale și europene relevante au avertizat că angajații lor nu solicită niciodată bani în astfel de moduri.

Sindicatul Europol avertizează că aceste mesaje sunt false și reprezintă noul mod de operare al infractorilor.

Acest tip de escrocherie este menit să se folosească de numele unor organizații sau instituții pentru a intimida și pentru a obține date personale pe care ulterior să le exploateze în activități infracționale.

Sursa: Gazeta de Sud Dată publicare: 28-09-2023 14:37