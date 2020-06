Un nou județ din România va avea autostradă. Contractul a fost semnat. "Este un moment istoric”

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat, vineri, că semnarea primului contract de proiectare şi execuţie a primei secţiuni de autostradă din judeţul Sălaj este ”un moment istoric”.

Este vorba despre un tronson de 12 kilometri, între Zimbor şi Poarta Sălajului. El a spus că în acest an vor fi daţi în folosinţă 25 de kilometri din Autostrada Transilvania. Valoarea contractului este de peste 680 de milioane de lei, fără TVA, potrivit CNAIR.

“Asistăm astăzi la un moment istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport rutier din judeţul Sălaj. Mă refer la semnarea primului contract de proiectare şi execuţie a primei secţiuni de autostradă din judeţul Sălaj. Este vorba despre primii 12 kilometri de autostradă care se vor construi în Sălaj între localităţile Zimbor şi Poarta Sălajului. La 17 ani de la semnarea contractului Bechtel, când ne propuneam să realizăm 415 de kilometri de autostradă între Braşov şi Oradea. La şapte ani de la rezilierea acelui contract, când reuşisem să dăm în circulaţie 51 de kilometri de autostradă, astăzi pot să afirm că Autostrada Transilvania prinde viaţă în judeţul Sălaj”, a declarat Bode, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Prefectura Sălaj, potrivit News.ro.

El a afirmat că în acest an vor fi daţi în folosinţă 25 de kilometri din Autostrada Transilvania şi au fost semnate contracte de proiectare şi execuţie pentru alţi 52 de kilometri.

“Vom da în trafic în acest an 25 de kilometri din Autostrada Transilvania, sectoarele Iernut-Cheţani şi Biharia-Borş. Am semnat contractele pentru proiectare şi execuţie pentru alţi 52 de kilometri din Autostrada Transilvania, mă refer la Târgu Mureş/ Ungheni, Zimbor- oarta Sălajului astăzi şi Chiribiş-Biharia în urmă cu câteva zile la Oradea. Toate tronsoanele cuprinse între Nădăşelu şi Borş au fost deblocate. Tot ce am prezentat aici s-a întâmplat din noiembrie 2019 până astăzi. Când spun că au fost deblocate spun Nădăşelu-Zimbor, cei 30 de kilometri, are termen pentru depunerea ofertelor 6 iulie. Contractul fără contestaţie îl vom semna în luna septembrie”, a precizat ministrul Transporturilor.

El a anunţat că săptămâna viitoare va fi anunţat câştigătorul licitaţiei pentru cei 14 kilometri ai autostrăzii din sectorul Nuşfalău-Suplacu de Barcău, dar şi că a fost reluată licitaţia pentru tronsonul dintre Suplacu de Barcău şi Chiribiş.

CNAIR a anunţat că vineri a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihăieşti - Suplacu de Barcău, Subsecţiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260 - km 25+500) cu ofertantul declarant câştigător: asocierea SC SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL.

Valoarea contractului este de 680.405.395,28 lei fara TVA.

Lungimea tronsonului de autostrada este de 12,24 km.

Traseul Subsecţiunii 3B2 începe după intersecţia autostrăzii cu DN 1G km, 13+260, (Huedin - Zimbor – Tihau (DN 1G)), unde a fost prevăzut un nod rutier, apoi traseul autostrăzii se înscrie între dealurile Fâneţelor şi Lupului, în lungul văii Capuşu, intersectează, în Valea Glodului, DC 56 între localităţile Bercea şi Santa Mana, îndreptandu-se către nord până la intersecţia cu DJ 108A (Românaşi - Agrij), la vest de localitatea Poarta Sălajului.

Pe această subsecţiune nu s-au prevăzut noduri rutiere. La finalul Subsecţiunii 3B2, la km 25+280, se va amenaja o intersecţie giratorie provizorie, necesară accesării sectorului de autostradă din DN 1F, prin intermediul unui drum local, până în momentul dării în exploatare a Subsecţiunii 3B3, Poarta Sălajului - Zalău.

În cadrul acestei secţiuni s-a prevăzut construcţia a 5 viaducte şi un pod peste autostradă.

În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 36 luni, respectiv 12 luni perioada de proiectare şi 24 de luni pentru execuţia lucrărilor.

Perioada de garanţie a lucrărilor este de 10 ani.