Un muncitor din Egipt rămas fără bani a incendiat o casa de schimb valutar din Ploiești în decembrie

Un muncitor din Egipt, venit anul trecut în România să lucreze în construcţii, a rămas fără bani din cauza pandemiei şi, în decembrie, a avut ideea să jefuiască o casă de schimb valutar din Ploieşti.

Le-a ameninţat pe cele două angajate, apoi a incendiat totul. Femeile au reuşit să scape cu viaţă la limită. Bărbatul a fost prins din cauza unui amănunt remarcat de anchetatori în biletul lăsat de el, când le-a ameninţat pe angajate: făcuse anumite stângacii de exprimare în limba romană.

Raafat Mahmoud Elsaid Ayya, un egiptean în vârstă de 42 de ani, este cel care a dat atacul la casa de schimb valutar din Ploieşti în 22 decembrie, spun anchetatorii.

Pentru a-şi pune planul în aplicare, s-ar fi oprit mai întâi la o benzinărie, pentru a umple un bidon cu combustibil. Camerele de supraveghere au surprins momentul.

Câteva minute mai târziu intra în unitate şi le punea pe tejghea angajatelor un bilet prin care le cerea bani. Textul cu pricina l-a trădat, căci investigatorii şi-at dat seama că era tradus cu o aplicaţie online şi au căutat un străin.

Citește și O casă de schimb valutar din Brașov a fost prădată. Tâlharul a plecat cu toate încasările

Angajată a casei de schimb: "A turnat pe geam, adică a turnat mult, prin sertare, şi la mine şi la colegă, şi pe sub uşă, de colo-colo, ca să facă o perdea şi a scos o brichetă şi a dat foc. Nici două minute nu a durat. Norocul nostru că s-a deschis cu cartela magnetică şi am ieşit afară, am ieşit prin foc."

Iuliana Mihoc, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti: "Una din cele două femei a suferit arsuri la nivelul mâinii stângi, necesitând pentru vindecare un număr de 14-15 zile de îngrijiri medicale."

Culmea e că suspectul este unul dintre ei 45 de egipteni şi tunisieni care în luna aprilie a anului trecut protestau la Sibiu, pentru că firma de construcţii la care lucrau le-a suspendat contractele şi nu le-ar fi plătit ultimele salarii. Oamenii primeau alimente de la Crucea Roşie.

Raafat Mahmoud Elsaid Ayya, muncitor: "Familia mea din Egipt nu are niciun ban. De 3 luni de zile, stau fară niciun ban. Am fost la biroul de emigrări, la ambasadă, nu pot să ne ajute cu nimic legat de acest contract de muncă. Nu ne poate ajuta nimeni, am nevoie de salariul meu, de permisul de muncă, am plătit mulți bani."

Muncitorii nu voiau nici să plece acasă, pentru că plătiseră comisioane de circa 4.000 de euro ca să obţină un loc de muncă în România.

Alexandru Rizea, Comisar-şef Poliţia Ploieşti: "Motivul, adică ce reiese din datele de anchetă motivul pentru care a săvârşit fapta sunt de natură pecuniară. Solicitarea iniţială a acestuia a fost printr-un bileţel olograf ulterior solicitând şi verbal prin cuvinte simple remiterea sumelor de bani."

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru tentativa de tâlhărie şi distrugere.