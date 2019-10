Un muncitor a murit după ce un stâlp de 10 metri s-a prăbușit cu el la pământ

Un grav accident de muncă a avut loc luni în Bistrița. Un stâlp de beton înalt de 10 metri s-a prăbușit în timp ce un bărbat de 52 de ani verifica fibra optică.

Omul, angajat al unei firme de telecomunicații, a fost rănit la un picior și transportat de urgență la spital.

"Eu am ţinut scara şi am strigat Grigore, Grigore, când am văzut că pleacă stâlpul încolo, şi s-a întâmplat nenorocirea, de nu era clădirea cred că murea."

Un muncitor şi-a văzut colegul de 52 de ani cum se prăbuşeşte odată cu stâlpul înalt de aproximativ zece metri. Cei doi, angajaţi ai unei companii de telefonie, se aflau pe şoseaua de centură a municipiului Bistriţa pentru a verifica fibra optică.

Martor: A căzut cu stâlpul de la 10-12 metri, s-a urcat să vadă o fibră că a fost deranjament şi a căzut direct jos cu tot cu stâlp.

Reporter: S-a urcat sigurat sau neasigurat?

Martor: Da, asigurat, păi dacă s-a rupt stâlpul ce era să mai facă, să sară de la 10 metri cât are?

În cădere, stâlpul a lovit o clădire din apropiere şi s-a rupt, iar o bucată din beton a ajuns peste piciorul bărbatului.

Victima a fost preluată de un echipaj şi transportată la spital pentru investigaţii.

Poliţiştii au început cercetările, iar cazul a intrat şi în atenţia celor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Ei trebuie să stabilească acum dacă bărbatul a respectat normele de siguranţă.

Stâlpul a fost amplasat acolo în urmă cu mai mulţi ani de compania de energie electrică. Între timp, linia a fost dezafectată şi au rămas doar cablurile de telefonie şi televiziune.