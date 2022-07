Un motociclist a accidentat o femeie și a fugit. Ce le-a spus ulterior polițiștilor

Motociclistul a fugit de la locul accidentului. Bărbatul a sunat ulterior la 112 şi a anunţat ce s-a întâmplat, iar câteva minute mai târziu s-a dus la sediul poliţiei din Târgovişte. Le-a spus anchetatorilor că a plecat de teama sătenilor furioşi care ar fi vrut să îl bată.

Femeia lovită ușor de motocicletă recunoaște că umbla pe mijlocul drumului şi nu pe margine.

Martorii s-au speriat îngrozitor când au vazut cum femeia este trântită la pământ.

Ioana Radu, martor: „Eu m-am întors şi dintr-odată am văzut-o la pământ. Dumnealui a plecat”

Mama femeii rănite se întorcea de la cimitir când în drum spre casă şi-a văzut fiica pe jos, în timp ce câţiva săteni o ajutau.

Sorin Pleșa, asistent medical SAJ Dâmboviţa: „Am găsit un pacient, femeie, cu un TCC minor, gambă dreaptă şi omoplat drept”.

Dosar penal pe numele motociclistului

Motociclistul și tânăra care îl însoțea susţin că au fugit de la faţa locului de teamă că vor fi bătuţi de cei care au asistat la accident.

Motociclist: A sărit în faţa mea, am încercat să evit cât am putut, am lovit-o cu oglinda.

Reporter: De ce aţi plecat de la faţa locului?

Motociclist: Deoarece au venit doi sau trei oameni care voiau să ne bată.

Pasageră motocicletă: „Era mangă şi ne-a apărut în faţă, nu s-a asigurat. Noi am ţipat la ea, am pus frână. Şi au sărit nişte oameni să ne ia la bătaie şi am plecat de la locul accidentului”.

Sătenii au însă altă variantă.

Martoră: „Nu a sărit nimeni pe el, chiar nimeni nu a sărit. A zis vecinul să circule fără viteză, că dacă era un copil, îl omora”.

Pe numele motociclistului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, dar şi pentru părăsirea locului accidentului. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate în ce împrejurări s-a produs accidentul.

