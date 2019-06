Un medic cardiolog, care făcea gărzi, a murit în timpul unei excursii. Mesajul colegilor

Un medic cardiolog din Sibiu, în vârstă de 54 de ani, a murit după ce a făcut stop cardiorespirator în timp ce se afla în excursie cu bicicleta în staţiunea Păltiniş.

Medicul făcea gărzi în cadrul Spitalului Judeţean Sibiu, iar luni ar fi trebuit să intre într-o gardă de 24 de ore. ”Câţi vreţi sa să se mai alinieze convoiului mortuar?”, a transmis una dintre colegele medicului, reamintind că un alt medic a murit în urmă cu opt zile. Doctorii cer ca perioada gărzilor să fie recunoscută ca vechime în muncă.

”Nu pot să cred.. încă un coleg ce făcea gărzi, cardiolog, a decedat, la 54 de ani, la Sibiu! RIP. dr.CĂTĂLIN BĂLAN”, a transmis, pe Facebook, medicul Livia David, cea care în octombrie 2018 a întocmit, cu ajutorul colegilor din ţară, o listă cu 43 de medici care au murit în timpul gărzii sau imediat după.

Bărbatul se afla, sâmbătă, în excursie cu bicicleta în staţiunea Păltiniş, când a făcut stop cardiorespirator şi nu a mai putut fi salvat. La faţa locului s-au deplasat echipaje de medici, salvamontişti şi a fost solicitat elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, dar medicul nu a putut fi resuscitat.

Medicul Bălan era cunoscut n Sibiu, făcea gărzi în Spitalul JUdeţean, iar luni ar fi trebuit să intre într-o gardă de 24 de ore.

”Nu vi se pare nimic neobişnuit, domnilor decidenţi? Nu vă sună niciun clopoţel al raţiunii când citiţi aceste rânduri? Dacă v-a lăsat memoria, vă ajut. E al doilea medic ce efectua gărzi în România, decedat în 8 zile! Cum vi se pare asta, domnilor miniştri? Cum vi se pare asta domnilor parlamentari? Colegiul Medicilor are vreo părere? Sunt, pur şi simplu în şoc.nu pot să nu mă gândesc la faptul că soţulul meu este şi el, cardiolog, are tot 54 de ani şi face gărzi! Să mă aştept la tot ce poate fi mai rău? Pentru că face minim 4 gărzi pe luna că să asigure continuitatea? Pentru că există vid legislativ pe care de 8 luni încoace ne rugăm să îl umple cumva, Parlamentul? Domnule Ministru al Muncii..aţi spus să aşteptăm 2 săptămanii că să găşiţi o soluţie! În mod normal, termenul este unul rezonabil, doar că pentru noi, cei ce facem gărzi, timpul are o cu totul altă dimensiune, din păcate..cea a morţii! Deja ritmul deceselor a atins cote alarmante! Prea mulţi, prea tineri, prea nevinovaţi! Salvaţi-i cu un OUG, OM.. ce vreţi dumneavoastră! Dar opriţi cumva nenorocirile astea! Este absolut insuportabil ceea ce se întâmplă”, a mai scris Livia David.

Deceseul medicului a generat un val de comentarii din partea medicilor din România care cer recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă.

”Dr. Cătălin Bălan,cardiolog în Sibiu, a plecat lângă cei 45 de medici morţi în gărzi sau după. Condoleanţe familiei! Stimaţi guvernanţi, uitaţi-vă în jur şi încercaţi să vedeţi efectele tergiversării, nepăsării, indolenţei de care daţi dovadă când e vorba de medici. Câţi vreţi să să se mai alinieze convoiului mortuar? Iniţiativa privind gărzile de a fi trecute la vechime, poate salva sute de vieţi, atât ale medicilor, dar şi ale pacienţilor. Nu lăsăţi timpul să treacă dacă vreţi să mai aveţi un corp medical de elită”, a scris un alt medic pe Facebook.

”Încă un medic care cade victimă mult prea devreme din cauza inepţilor noştri guvernanţi şi oameni politici care nu au înţeles în 30 de ani că ţara asta are nevoie de medici. Au ştiut că medicii pleacă, toţi au ştiut că se golesc spitalele de medici, pur şi simplu nu le-a păsat. Nu le-a păsat nicio secundă de ritmul în care au ajuns să munceascâ medicii români pentru a asigura continuitatea activităţii medicale. Nu le-a păsat de condiţiile în care suntem obligaţi să muncim, nici de gărzile tot mai multe şi tot mai grele pe care suntem obligaţi să le facem. Nu le-a păsat nici măcar atunci când am început să vorbim despre decesele premature ale colegilor noştri, nici când au aflat vârsta medie a celor decedaţi - 51 de ani. Nu am auzit decât "am mărit salariile medicilor"!!! Aşa ...şi ? Cine poate crede că un salariu decent, după 28 de ani de umilinţă poate să mai însemne ceva?”, a scris un alt medic pe Facebook.

Potrivit medicilor, până acum 45 de doctori au murit în timpul gărzilor, iar în cazul a 55 de doctori decesul a avut legătură cu garda.

Pentru recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă există o iniţiativă legislativă. Comisia pentru Sănătate publică din Senatul României a dat aviz favorabil pentru modificarea Legii 263/2010, dar plenul Senatului României a respins propunerea.

Legea a ajuns la Camera Deputaţilor care este for decizional. Potrivit medicilor, Guvernul a transmis că nu susţine demersul.