Un jurnalist celebru a murit la domiciliul său. Cecil Taylor era cunoscut din perioada Războiului Rece

Cunoscutul jurnalist BBC a murit "liniștit" la domiciliul său de lângă Bangor săptămâna trecută, după o carieră ilustră în jurnalism care s-a întins pe parcursul a peste patru decenii, transmite publicația The Sun.

O slujbă de înmormântare are loc la Hamilton Road Presbyterian Church, din Belfast, în cursul zilei.

Cecil Taylor și-a început cariera la Irish Times, înainte de a se alătura echipei BBC în 1955. A devenit editor de știri și șef de programe, câștigându-și reputația de pionier al știrilor difuzate. Inițial, jurnalistul a scris scenarii, dar în scurt timp a apărut el însuși în fața camerei și a dezvoltat buletinul de 10 minute de la ora ceaiului și Scene at Six - cunoscut acum sub numele de BBC Newsline, arată sursa citată.

24-01-2024 15:46