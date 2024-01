„Călătorie din iad”. Alaska Airlines a reținut la sol zeci de avioane, după ce o fereastră a explodat în timpul zborului

La bord se aflau 177 de pasageri şi membri ai echipajului şi a aterizat în siguranţă în Portland.

Compania aeriană a declarat că va bloca temporar la sol toate cele 65 de aeronave 737 Max 9 ale sale pentru a efectua inspecţii.

Boeing a declarat că a fost la curent cu incidentul şi că cercetează incidentul.

Autoritatea Aviaţiei Civile din Marea Britanie a declarat pentru BBC că "monitorizează situaţia foarte atent".

„A fost o bubuitură foarte puternică spre partea din stânga spate a avionului - şi toate măştile de aer au căzut. Au spus că era un copil în acel rând căruia i-a fost aspirată cămaşa de pe el, iar mama lui îl ţinea pentru a se asigura că nu-l aspiră şi pe el”, a declarat Evan Smith, unul dintre cei 171 de pasageri aflaţi la bord.

O pasageră, Elizabeth Lee, a adăugat: „O parte a avionului lipsea şi vântul era extrem de puternic, dar toţi erau la locurile lor şi aveau centura pusă".

