Un interlop din Brăila, căutat după înjunghierea celor doi baschetbaliști. Reacția clubului sportiv

Noi detalii ies la iveală în cazul înjunghierii celor doi baschetbalişti americani pe o terasă din centrul Brailei.

Procurorii audiază martorii şi analizează imaginile de pe camerele de supraveghere, în timp ce poliţiştii îi caută pe suspecţi. Printre aceștia se află și “Dasaev”, un bărbat cunoscut în lumea interlopă din oraș, conform debraila.ro. Martorii l-ar fi identificat pe “Dasaev” din fotografiile prezentate de anchetatori.

Conform obiectivbr.ro, baschetbaliștii au povestit personalului medical că au fost atacați pe holul toaletei de către un individ pe care nu-l cunoșteau, iar bodyguardul nu ar fi reacționat. Cu ultimele puteri, sportivii au reușit să fugă și să se salveze de ploaia de lovituri de cuțit.

Reacția Clubului Sportiv Cuza Sport Brăila

Reprezentanții clubului susțin că sportivii au fost afectați psihic, în urma agresiunii, iar dacă autoritățile locale nu vor lua măsuri pentru a stopa acest fenomen al violențelor, cel mai probabil clubul sportiv va rămâne doar cu jucători brăileni.

“Sâmbăta trecută am avut un antrenament și urma să revenim la pregătire luni seara. Bowie și McClain erau în timpul lor liber și sămbătă au decis să meargă alături de alți colegi ai lor în club. Pe la 12.10 am fost sunat și mi s-a spus că americanii au fost înjunghiați. În acel moment, am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Am plecat imediat la spital și am discutat cu toți cei care au fost în club, toți au avut același răspuns, că au fost atacați prin surprindere fără niciun motiv din partea lor. Cei doi americani au fost înjunghați din senin. (…) Se pare că deja se cunoaște numele atacatorului, dar Poliția ne-a recomandat să nu vorbim despre acest subiect deocamdata, pe perioada cercetărilor. Se pare că este vorba despre un personaj cunoscut în lumea interlopă. Problema este că cei doi sportivi sunt afectați psihic de acest incident și este posibil să considere că integritatea lor corporală este în pericol și să plece din Brăila. Dar nu numai cei doi își pun această problemă, toți cei cinci americani ar putea pleca de la noi. De aceea fac un apel la oficialitățile locale, pe care le rog să ia măsuri urgente pentru a stopa valul de vilențe din ultima vreme. Dacă nu vom avea 100% sprijinul conducătorilor acestui oraș, vor pleca toți jucătorii care nu sunt brăileni de la Cuza Sport”, a explicat Mircea Totolici, managerul clubului Cuza Sport, conform obiectivbr.ro.

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti a transmis că a luat cunoştinţă de cazul celor doi baschetbalişti americani înjunghiaţi pe o terasă din Brăila şi că urmăreşte „îndeaproape” incidentul.

Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a declarat, duminică, pentru News.ro, că o persoană ”certată cu legea foarte mult timp” ar fi implicată în agresarea celor doi baschetbalişti.

Atacul respectiv s-a produs în cel mai mişelesc mod posibil de către o persoană care a fost certată cu legea foarte mult timp şi care s-a intors recent din străinătate”, a declarat primarul Brăilei, Marian Dragomir.

El a adăugat că o să poarte o discuţie cu conducerea clubului de baschet al Brăilei şi cu jucătorii care sunt speriaţi după cele întâmplate.

